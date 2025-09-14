Montero elogia el "acento andaluz" del Gobierno de España y a un PSOE que "cree en la victoria de la mano de Sánchez"

SEVILLA, 14 Sep. 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha elogiado el "acento andaluz" del Gobierno de España y ha presentado a su formación como un partido "fuerte y unido" que "cree en la victoria". "Vamos a por ellos, vamos a a la victoria de la mano de nuestro presidente y secretario general, que siempre nos apoya". "Andalucía merece estar en las mejores condiciones y aportará talento, cultura y diversidad para enriquecer a España".

Así ha cerrado Montero su intervención en un acto de partido con el secretario general del PSOE y presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que han protagonizado en Málaga este domingo, que ha supuesto el inicio por parte de los socialistas de un curso político que desembocará en 2026 en un año electoral en Andalucía de agotarse la legislatura y que ha servido, como suele ser habitual, para insuflar ánimos a militantes y simpatizantes.

En un nutrido Pabellón de Deportes de la Universidad de Málaga, y con el lema 'El cambio en marcha', el PSOE andaluz ha enarbolado su bandera antes esta cita electoral en la comunidad. Durante su intervención, ha afirmado que la Junta de Andalucía, semana tras semana, "lo único que hace en cada reunión semanal, en alusión a las comparecencias posteriores al Consejo de Gobierno, es confrontar con España. Critican a nuestras personas porque no pueden criticar lo que hacemos: políticas de progreso, justicia e igualdad".

En el inicio de su intervención, Montero ha tenido palabras de apoyo y solidaridad con las personas que están sufriendo en Gaza, "que son víctimas del terror, mujeres y niños, más de 60.000 muertos que llevamos y muchos de ellos, muertos de hambre porque se impide la entrada de ayuda humanitaria". En este sentido, ha ensalzado la postura adoptada por el Gobierno español. "Pedro marca el camino al resto de Europa".

La secretaria general de los socialistas andaluces se ha referido en su alocución, sobre todo, a la quita de la deuda, a las políticas sociales y a la gestión que está llevando a cabo el PP en el gobierno de la Junta de Andalucía, al tiempo que ha presentado al PSOE como un "alidado insobornable" para aquellos "que no son ricos de cuna" y cuya prioridad es la sanidad, la educacion y la dependencia.

Para ello, Montero ha esgrimido algunas de las medidas puestas en marcha por el Gobierno en esas materias, como la reforma laboral, la subida de las pensiones y del Salario Mínimo Profesional (SMI) y ha criticado el hecho de que "los 25 diputados andaluces del PP votaran en el Congreso en contra de la reducción de la jornada laboral, que beneficiaría a dos millones de trabajadores".

Pedro Sánchez, que ha cerrado este acto, con el que se ha pretendido impulsar la candidatura de Montero ante los próximos comicios autonómicos, ha destacado de su vicepresidenta y secretaria general en esta comunicad "sus ganas, compromiso, cercanía y trabajo, que tiene para dar y tomar".

El secretario general del PSOE malagueño, Josele Aguilar, también ha destacado "la fuerza y el ímpetu de María Jesús, que terminará como presidenta de Andalucía". El mandatario provincial ha subrayado la apuesta en su día de Rodríguez Zapatero y Magdalena Álvarez por Málaga, "como la que muestra el actual Gobierno". Al respecto, ha puesto como ejemplo la inversión de 500 millones en la fabricación de semiconductores, el proyecto del Tren del Litoral, las mejoras de movilidad en la A7 y la ampliación del aeropuerto. A LA QUITA DE LA DEUDA Montero también ha criticado la negativa del Gobierno andaluz a la quita de la deuda, "que seguiremos impulsando". "¿Qué empresa dice cuando se le va perdonar 19.000 millones de euros que es una trampa? Dicen que no porque se le cae el argumentario tramposo. Intentan enfrentar territorios cuando la comunidad más beneficiada es Andalucía, que es quien más deuda se la quita". La líder del PSOE-A se ha detenido en la situación sanitaria que atraviesa Andalucía, momento en el que ha sido interrumpida varios segundos por los asistentes al acto con gritos de '¡Sanidad pública!'. Montero ha destacado "la sanidad de vanguardia" que caracterizaba a los anteriores gobiernos en contraposición con el momento actual: "El PP quiere una sanidad para pobres, una beneficencia". El ámbito educativo también ha salido a colación en este acto político. En este sentido, ha criticado el aumento de universidades privadas o que 30.000 familias no hayan podido iniciar los cursos de Formación Profesional. Por último, la vivienda ha sido otro de los asuntos destacados. Montero ha señalado que antes del acto ha visitado con el presidente una promoción de 520 viviendas —en el distrito de Campanillas— con una inversión de 180 millones de euros, "de la que la Junta solo aporta un millón". "El Gobierno andaluz se niega a aprobar la ley estatal para bajar los precios; nosotros intervendremos en ellos".