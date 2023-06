Montero llama a Feijóo "catastrofista indocumentado" y le acusa de mentir a inversores para llegar a Moncloa

"Está incapacitada una persona para dirigir a España cuando a través de la mentira intenta ahuyentar a los inversores", dice la ministra de Hacienda y número 2 del PSOE

MADRID, 8 Jun. 2023 (Europa Press) -

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser un "catastrofista indocumentado" y le ha afeado que "mienta" ante inversores internacionales sobre la situación de la economía española para intentar llegar a la Moncloa.

La ministra ha respondido a la intervención de Feijóo este jueves en el foro South Summit 2023, celebrado en Madrid, donde el líder de los populares ha asegurado que España está en un "momento de estancamiento económico" y ha criticado el "triunfalismo" del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.

"Es muy grave que el señor Feijóo haya mentido en el día de hoy ante los inversores extranjeros. Es irresponsable y es desleal", ha criticado la titular de Hacienda en declaraciones a los medios de comunicación en la sede del Ministerio. Le ha afeado así que utilice cualquier foro para "hablar mal del Gobierno" y para, a través de la mentira, intentar llegar a la Moncloa.

Montero ha destacado que justo hoy se han dado a conocer los datos macroeconómicos de Eurostat, que reflejan que España creció durante el primer trimestre el triple que los países de la Unión Europea y que está creando empleo a doble de velocidad que la media de los países del entorno. Además, ha puesto en valor que el año pasado se registraron niveles de inversión extranjera récord en el país, superando los 34.000 millones de euros.

"Es mentira que la economía española esté en declive o esté estancada como ha firmado el señor Feijóo intentando provocar un daño en nuestro país, puesto que lo ha hecho en un foro en donde hay empresas que están decidiendo si invierten o no", ha lamentado la responsable de Hacienda.

Durante su intervención en el foro internacional, Feijóo también criticó que el país no haya recuperado el PIB del 2019, que haya una elevada tasa de paro y haya bajado el poder adquisitivo de las familias. A su entender, la "historia clínica" del país "no es buena".

"Con afirmaciones de ese tipo se perjudica la imagen de nuestro país y está incapacitada una persona para dirigir a España cuando a través de la mentira intenta ahuyentar a los inversores", le ha respondido la ministra.

Por ello, le ha instado a que rectifique respecto a esas palabras y le ha animado a que "hable de datos y de argumentos" en debates 'cara a cara' con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Feijóo no quiere debatir y eso es un indicador de que no le sustenta ninguna cifra, ningún dato ni ninguna de esas afirmaciones catastrofistas que intenta plantear, porque lo que quiere hacer ver es una realidad que no existe", ha subrayado Montero.

Frente a eso, la ministra ha defendido que la gestión económica del Gobierno ha sido "inteligente y eficaz", gracias también a la colaboración de empresarios y trabajadores, que con sus acuerdos "han permitido dar estabilidad en los momentos en que España más lo necesitaba". "Es una realidad palpable en la que todo el mundo menos el Partido Popular ha arrimado el hombro para que hoy tengamos récord en creación de empleo", ha apuntado Montero.

Europa Press