Montero: Los cribados de cáncer de mama evidencian que “el conjunto del sistema sanitario ha colapsado” con Moreno

JAÉN, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha alertado este viernes de que el "conjunto" del sistema sanitario público andaluz "ha colapsado" y se ha convertido en "insostenible" con el Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) al hilo de lo que ha ocurrido con el programa de detección precoz del cáncer de mama.

Así lo ha manifestado la también candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía en los próximos comicios autonómicos en una atención a medios antes de participar en un acto sobre fondos europeos en la Diputación de Jaén.

A preguntas de los periodistas, María Jesús Montero se ha referido a la falta de comunicación de resultados de mamografías practicadas a mujeres andaluzas en el marco de dicho programa de detección precoz, y ha advertido de que, como consecuencia de ello, en algunos casos las "consecuencias" de la enfermedad "han sido mucho peores que si se hubiera abordado antes", tras su diagnóstico.

En esa línea, ha remarcado que dicho programa "lo que pretende es evitar las muertes por cáncer de mama" promoviendo la realización de mamografías entre mujeres que permitan ver "si hay algo que todavía no ha dado la cara y que, por tanto, esto permita seguir investigando hasta que se diagnostica" la enfermedad.

María Jesús Montero se ha remitido a "los testimonios" de las mujeres afectadas por dichas incidencias para explicar lo ocurrido, que ha tildado de "gravísimo", y ha aseverado que "esto no es un fallo", sino que refleja que "un circuito preferente" establecido para las mujeres de cara a prevenir el cáncer de mama "ha colapsado".

Y "si colapsa" ese "circuito preferente", es que "ha colapsado el conjunto del sistema", según ha alertado la vicepresidenta y líder socialista, que ha aseverado que sabe de lo que habla porque fue "durante diez años consejera de Salud" de la Junta de Andalucía y es médica de profesión.

"Sé de lo que hablo", ha enfatizado para incidir en advertir de que, "si esto ha colapsado, no es un problema de un programa, es que realmente" desde el Gobierno andaluz del PP-A han hecho "insostenible" el sistema sanitario público, según ha advertido María Jesús Montero.

