Montero (Podemos) pide unidad de los partidos en torno a Gaza pese a sus discrepancias

BARCELONA, 31 Ago. 2025 (Europa Press) -

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha pedido este sábado unidad a favor de Gaza: "En un momento discrepante, incluso dentro de izquierda, la imagen de la unidad entre partidos independentistas, Podemos, Comuns, incluso los socialistas es importante".

En declaraciones en Barcelona antes de que la Global Sumud Flotilla parta a Gaza, ha urgido al Gobierno a que "abandone su complicidad con el genocidio" y a que todos los países rompan relaciones con Israel, al que califica de Estado terrorista.

"Que convoquen un consejo de ministros extraordinario y que abandone el Gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista y Sumar, su complicidad", ha dicho, y ha pedido que toda la ciudadanía apoye la flotilla durante toda su travesía, como forma de protección.

