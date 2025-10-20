Montero prevé llevar pronto el techo de gasto al CPFF y no le preocupa que el PP los lleve ante el TC

BARCELONA, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, espera llevar la senda y el techo de gasto "muy pronto" al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), para que posteriormente se someta al Congreso, primer paso para presentar a posteriori el proyecto de Presupuestos para 2026.

En una atención a los medios antes del foro 'World in Progress' en Barcelona, Montero ha afirmado que están cerrando tanto los últimos flecos del trabajo interno de los ministerios para los Presupuestos, así como "las primeras aproximaciones con los grupos".

La vicepresidenta primera ha dicho que no le preocupa "en absoluto" que el PP pretenda llevar al Gobierno al Tribunal Constitucional en caso de no presentar las cuentas ante las Cortes.

Sobre la relación con Junts, ha confiado en poder alcanzar un acuerdo para las cuentas públicas. "Ustedes conocen que nuestra relación con Junts hay veces que está más fluida, hay otras veces que necesita de mayor diálogo. Y estamos en el mayor diálogo", ha zanjado.

Por otro lado, Montero ha asegurado que "ninguna comunidad autónoma va a perder recursos" con el nuevo modelo de financiación singular para Cataluña que el Gobierno y la Generalitat pactaron.

La vicepresidenta ha asegurado que están "trabajando mucho para cumplir con las diferentes premisas" que hay encima de la mesa, y ha citado los acuerdos suscritos con el Govern y el principio de solidaridad.

"Uno es lo que se firmó en la reunión bilateral con la Generalitat de Cataluña, pero igualmente el compromiso del presidente de que ninguna comunidad autónoma va a perder recursos, y por otra parte se va a garantizar la solidaridad en todo el territorio. En esto estamos trabajando", ha sostenido.