Montero recomienda a Vox informarse con fuentes oficiales y no con "tabloides" sobre la situación económica

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recomendado este miércoles a Vox informarse con fuentes oficiales y no con "cualquier tabloide" sobre la situación económica que atraviesa España, pues la información que aportan estos no se "corresponde con la realidad".

Durante la sesión de control al Gobierno, el portavoz económico de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha dirigido una pregunta a la ministra de Hacienda para denunciar que en España "no paran de destruirse empresas", se está perdiendo inversión extranjera directa (IED) y hay más de un millón de españoles que están teniendo que recurrir al pluriempleo.

Figaredo ha dicho que al mismo tiempo que todo esto sucede, los sindicatos CCOO y UGT, a los que considera "amigos del PSOE", han cuadruplicado las subvenciones que perciben anualmente. El diputado también ha preguntado a la ministra si estaba al tanto de las informaciones que apuntan al hermano del presidente, David Sánchez, o el conseguidor de la trama 'Koldo', Víctor de Aldama, en presuntos casos de corrupción.

María Jesús Montero ha replicado a Figaredo que su intervención no se corresponde con la realidad porque España pasa por un buen momento económico y además atesora uno de los mejores saneamientos de las finanzas públicas. "Si usted se informa con cualquier tabloide, al final hace este tipo de intervención que para nada se corresponde con la realidad", ha dicho la ministra.

A renglón seguido, la vicepresidenta ha defendido a los sindicatos y a las organizaciones empresariales del país, ensalzando que en la pandemia o en la crisis inflacionista derivada de la invasión de Ucrania "no solamente estuvieron a la altura, sino que contribuyeron al bienestar de los ciudadanos de forma decisiva".

FIGAREDO A MONTERO: "DÉJESE DE PAPARRUCHAS"

En su segundo turno, Figaredo ha pedido a Montero que se deje de "paparruchas" y responda si estaba al tanto de las "corruptelas" del Gobierno. "Todos los españoles sospechamos que usted es cómplice de todas estas corruptelas, todos lo sospechamos, así que atrévase y conteste", ha aseverado.

Para zanjar el debate, la vicepresidenta ha respondido a Figaredo que ni él ni su partido son "ningún juez", por lo que no se ha pronunciado sobre esos asuntos. Montero sí ha reprochado a Vox que está siendo el artífice de las denuncias que afectan a causas judiciales que en este momento están en marcha, algo que considera una estrategia de "acoso" y "derribo" contra el Ejecutivo.