Montero reitera que pone la mano en el fuego por su jefe de gabinete y el PP dice que la "trama" Koldo le daba órdenes

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado este miércoles que pone la mano en el fuego por su jefe de gabinete, Carlos Moreno, después de que el PP le haya interpelado si sigue confiando en él después de que un juez diga que la "trama --del caso Koldo-- le daba "instrucciones".

"¿Sigue poniendo la mano en el fuego por su jefe de gabinete?", ha preguntado a Montero el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, durante la sesión de control del Congreso, en la que se ha hecho eco de la información de 'El Confidencial' acerca de que el juez Leopoldo Puente sostiene que Hacienda aplazó una deuda de una de las empresas del comisionista Víctor de Aldama después de que este se reuniera con el jefe de gabinete de la ministra.

Ante esa cuestión del PP, la vicepresidenta y candidata del PSOE en Andalucía ha respondido tajante: "Rotundamente sí".

Dicho esto, ha asegurado que la formación de Alberto Núñez Feijóo debería pensar "el tipo de oposición que está haciendo" porque está "fundamentada en mentiras" y en "el barro" y "no aportan ni una propuesta para este país".

Es más, Montero ha acusado al PP de "deslegitimar las instituciones" y "no respetar el resultado de la democracia", ya que, según ha dicho, "desde el primer día han estado en el acoso y derribo" al Gobierno de Pedro Sánchez.

Ataca al PP con la pareja de Ayuso.

Además, la vicepresidenta ha atacado al PP con la decisión de la juez de mandar al banquillo a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Usted es inspector de la Agencia Tributaria, ¿usted no tiene nada que decir del novio de la señora Ayuso? ¿No tiene nada que decir de alguien que se ha declarado delincuente y que presuntamente ha cometido otros delitos tan importantes?", ha interpelado al vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo.

El dirigente del PP ha obviado el caso de la pareja de Ayuso y ha puesto el foco en la economía, rechazando de plana que la economía española vaya como un "cohete" como dice el Gobierno.

"Está claro que para ustedes la anomalía es la regla, pero para los españoles lo que ustedes hacen no es normal.

Y por suerte queda un día menos para que España despierte de esta penitencia y pueda recuperar la normalidad", ha manifestado Bravo.

