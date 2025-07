Montero, tras auto de TS sobre pagos y donaciones de Ábalos: "Estamos muy tranquilos y todo está absolutamente en orden"

SEVILLA, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha querido dejar claro que están "muy tranquilos" en el partido porque todo lo que se refiere a sus cuentas está "absolutamente en orden". En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Montero se ha pronunciado así tras ser preguntada sobre el hecho de que el instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS) haya solicitado al Congreso de los Diputados y al PSOE que le informen de los pagos y donaciones del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, entre 2014 y 2024, ante la "aparente falta de sintonía" entre los datos recabados de Hacienda y los que constan en las cuentas bancarias del aún diputado. "Hemos dicho desde el minuto uno que vamos a trabajar con todo tipo de diligencia con la justicia, con transparencia, y facilitando toda la información que se nos requiera", ha indicado Montero, quien se ha remitido a la información que ayer ofreció el PSOE sobre este asunto. "Se aclaró algo importante que es que los diputados no cobran a través del Congreso de los Diputados, sino a través del PSOE", ha señalado Montero, apuntando que esto se ha "aclarado a los tribunales para que con toda esa información puedan analizar los datos" que ellos contemplen, y que ella "desconoce". Ha querido dejar claro que el PSOE es el partido que tiene una "mayor transparencia y claridad en sus cuentas públicas, que están auditadas por varias empresas" y por el Tribunal de Cuentas. "Estamos muy tranquilos, no hay absolutamente nada en este sentido, pero cualquier duda que le surja de una persona concreta a cualquier juzgado, nosotros aportaremos toda la información necesaria desde esa tranquilidad de que todo está absolutamente en orden", ha sentenciado.