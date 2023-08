Belarra tacha el discurso de Rubiales de "violento y mafioso", y augura que "no funcionará contra un país que ya ha cambiado"

MADRID, 25 Ago. 2023 (Europa Press) -

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha cuestionado la decisión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, de no dimitir por el beso a la jugadora de la selección Jenni Hermoso en la final del Mundial Femenino. "El silencio no ha funcionado y tampoco funcionará desacreditar a la víctima", ha afirmado en un mensaje en la red social X (antigua Twitter).

En la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF celebrada este viernes, Rubiales ha confirmado que no dimite de su cargo, además de anunciar que se defenderá "en los juzgados" de las acusaciones de machismo recibidas en los últimos días por parte de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, así como de la propia Montero; la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y el exportavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique.

"El silencio no ha funcionado y tampoco funcionará desacreditar a la víctima, a sus redes de apoyo y a la demanda social feminista por la garantía del derecho a la libertad sexual. Solo sí es sí", ha afirmado Montero al respecto, ya que Rubiales ha arremetido contra el "falso feminismo".

"Rubiales busca su impunidad. Frente a ello, actúa Fiscalía y actúa el CSD para proteger a la jugadora, para decir no al machismo y para garantizar el derecho a la libertad sexual. Ahora más que nunca, Jenni Hermoso, no estás sola", ha añadido la ministra.

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en funciones, Ione Belarra, ha recalcado que "el consentimiento no lo decide el agresor, lo decide la mujer" y ha tachado el discurso de Rubiales de "violento y mafioso", por lo que ha apuntado que "no funcionará contra un país que ya ha cambiado".

"Todo el mundo sabe ya la clase de hombre que es", ha concluido. En el mismo sentido se ha manifestado el ministro de Consumo en funciones, Alberto Garzón, quien ha subrayado que "a los reaccionarios hay que echarlos"

"Si no hay consecuencias, el televisado discurso de Rubiales servirá para infundir terror sexual a las mujeres de nuestro país, para legitimar las agresiones y aumentar su número. Que nos demande si quiere. En Podemos no le tenemos miedo. Nosotras vamos a proteger a las víctimas", ha manifestado Pablo Echenique sobre el asunto en sus redes sociales.

En cuanto a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, también se ha manifestado a través de 'X': "Cuando piensas que un hombre no puede avergonzar más a su país, y continúa. Con alarde de victimismo, nepotismo y anunciando denuncias contra ministras. Inclúyame en esa denuncia por hablar de #ViolenciaSexual. Solo espero su inhabilitación", ha afirmado.

"el falso feminismo no busca la justicia"

En su intervención ante la Asamblea Extraordinaria de la RFEF, su presidente Luis Rubiales --que también ha confirmado que no dimite de su cargo-- ha asegurado que "el falso feminismo no busca la justicia, no busca la verdad, no le importan las personas".

"Lo repito, están preparando una ejecución para ponerse una medalla y decir que están avanzando. Pero es que así no estamos avanzando; es todo lo contrario, todo lo contrario. Han tardado cuatro o cinco días en felicitarnos por el Mundial. Eso sí, para intentar matar a un hombre por esta situación desde el primer momento, no le importan las personas", ha manifestado.

"La señora Yolanda Díaz, la señora [Irene] Montero, la señora Belarra, el señor Echenique se han referido a esta acción con las palabras 'vejar', 'violencia sexual', 'sin consentimiento'... Repito parte de la clave: 'sin consentimiento' y 'agredir'. Por Dios, ¿qué pensarán las mujeres de verdad que han sido agredidas sexualmente? ¿Qué pensará una mujer a la que de verdad se le ha obligado y se le ha agredido sexualmente?", ha reflexionado el presidente de la RFEF.

"Le digo a estas personas que han dicho esto de mí, que me han acusado, que están tratando de asesinarme públicamente... que me voy a defender. Me voy a defender como cualquier español y donde se tiene uno que defender: en los juzgados. Voy a ejercer acciones contra estas personas", ha añadido Rubiales sobre las acusaciones vertidas en su contra desde esos miembros del Gobierno en funciones.

"Y claro, al abrigo de estas personas están los títeres del de siempre, los cuatro o cinco que siempre aparecen; que si una denuncia, que si una declaración, etc. Si ya los conocemos, los conocéis", añadió Rubiales. El fútbol español sabe perfectamente quién es quién. Las falsas feministas destrozan a las personas que no nos felicitaron por ser campeones del mundo", ha subrayado en su discurso.