Montero ve el caso mascarillas de Almería como el "modus operandi" del PP en la provincia y exige explicaciones a Moreno

MADRID, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, cree que el presunto caso de corrupción que afecta al expresidente de la Diputación de Almería es el "modus operandi" que ha estado utilizando el PP en esta provincia, "que se cree que es su coto", por lo que ha exigido explicaciones al presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Así ha reaccionado Montero en declaraciones a los periodistas desde el pasillo del Senado a la investigación judicial por el presunto cobro de comisiones a través de contrataciones en la Diputación de Almería en la que señala el "conocimiento y participación" directa del posible entramado que poseía el expresidente de la institución.

Bajo punto de vista de Montero, el PP en Almería "ha tenido mano libre para hacer todo aquello que ha creído": "Estamos conociendo cosas gravísimas que evidentemente el presidente de la Junta de Andalucía tiene que dar explicaciones. No se puede entender que se diga después de un caso conocido hace cinco años que no sabe nada o que no le cogen el teléfono en el PP de Almería".

En este contexto, cree que es "lamentable" que, ante este tipo de cuestiones, hay que "salir con contundencia, trasladar todas las explicaciones, pedir responsabilidades políticas y actuar en coherencia" con lo que el PP reprocha cada día al PSOE en el Senado.