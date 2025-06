Monterrey apela al competitivo gen español para trascender en el Mundial de Clubes

Con el prestigio y la jerarquía de los futbolistas españoles Sergio Ramos, Sergio Canales y Óliver Torres, además del entrenador Domènec Torrent, el club mexicano de los Rayados de Monterrey confía en superar la primera fase del Mundial de Clubes. "Vamos a competir contra jugadores de muy alto nivel, pero nosotros también los tenemos", consideró Torrent, y remarcó que "las individualidades que tiene Rayados pesan mucho".

El buque insignia de estos Rayados es Sergio Ramos. Monterrey lo convenció de regresar del retiro a los 38 años (ahora tiene 39) y cimbró al fútbol mexicano con su contratación en febrero.

"El fichaje de Ramos nos da ese plus que necesitan los equipos que buscan trascender", confió José Antonio Noriega, presidente deportivo del Monterrey.

Avalado por un palmarés en el que resplandecen, entre otros galardones, cuatro Ligas de Campeones con Real Madrid, una Copa del Mundo y dos Eurocopas con la selección de España, el defensa andaluz llega a este formato extendido del Mundial de Clubes con la ambición intacta.

En una entrevista para FIFA, Ramos expresó que un Mundialito como este, "para cualquier futbolista, independientemente de la edad que tengas, siempre es una motivación muy buena... La encaramos con mucha hambre y esperamos hacer un buen papel en esta primera edición".

"A mí siempre me genera una emoción extra jugar este tipo de competiciones", remató Ramos, quien ganó cuatro Mundiales de Clubes (cortos) con la camiseta Merengue.

Si bien el nombre de Ramos tiene más impacto mediático, Sergio Canales, fichado en el verano de 2023, es el hombre clave de Rayados en las zonas de gestación y definición.

En 80 partidos con Monterrey, el "Mago" español ha marcado 31 goles y ha dado 16 asistencias.

El Monterrey "es un club ya muy importante en toda América y no tengo dudas de que lo va a ser también en el mundo", dijo Canales a su llegada a Estados Unidos.

En su palmarés internacional, Canales presume una Liga de Naciones que ganó con España.

La triada de futbolistas españoles del Monterrey se completa con Óliver Torres, versátil volante que se sumó a mediados de 2024 con el prestigio de haber levantado dos trofeos de Europa League con el Sevilla.

-Un proceso contrarreloj-

A inicios de año, el encargado de preparar la participación del Monterrey en el Mundial de Clubes era el director técnico argentino Martín Demichelis.

Sin embargo, el "Micho" cargó con dos fracasos en el primer semestre de 2025: las eliminaciones en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf y en los cuartos de final del Clausura 2025 de la Liga MX.

Por no sacar provecho de su poderoso plantel, Demichelis se echó encima a la afición y también a Canales, con quien tuvo diferencias, y fue destituido el pasado 11 de mayo. Diez días después, el Monterrey anunció la contratación de Domènec Torrent, reconocido por haber sido asistente de Josep Guardiola en Barcelona, Bayern de Múnich y Manchester City. "Todo entrenador te dirá que necesita tiempo. Aquí no lo tenemos", comentó Torrent tras firmar con Rayados por un año. A pesar de la premura, Torrent confía en tener un buen debut ante el Inter de Milán. "Nos fijamos en competir bien, no somos favoritos en el papel, pero esto es futbol". "Viajamos para competir… El objetivo concreto (en el Mundial) es avanzar", dijo Torrent, quien profesa un futbol de posesión de balón, con agresividad para recuperarlo, y ataques verticales. Para este Mundial de Clubes, Monterrey se reforzó con el portero uruguayo Santiago Mele, al que fichó en compra definitiva, y con el mediocampista ofensivo Johan Rojas, quien pertenece a los Rayados y estaba cedido a préstamo en el Necaxa. Por el Grupo E, Monterrey enfrentará al Inter de Milán italiano el 17 de junio, al River Plate argentino el 21 y al Urawa Red Diamonds japonés el 25. Monterrey jugó cinco ediciones previas del Mundial de Clubes en formato corto: 2011 (cuartos de final), 2012 (semifinales), 2013 (cuartos de final), 2019 (tercer lugar) y 2021 (segunda ronda, quinto lugar). str/ag