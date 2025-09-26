Monterrey: de la crisis a los lujosos fichajes de Sergio Ramos y Anthony Martial

El Monterrey cimbró el fútbol mexicano en 2025 al contratar a jugadores de la élite: el español Sergio Ramos y el francés Anthony Martial, con el sólido respaldo de la empresa que lo rescató hace más de 25 años.

Ramos en la defensa y Martial en ofensiva se sumaron a un plantel que ya fue apuntalado con el volante español Sergio Canales, en 2023, y el extremo argentino Lucas Ocampos, en 2024.

Estos fichajes de primera línea forman parte de un largo progreso que el Monterrey ha tenido desde 1999 cuando fue rescatado de la quiebra por Fomento Económico Mexicano (FEMSA).

"FEMSA es una empresa seria que decidió apostar por un equipo que no tenía nada", comenta a la AFP Carlos Calderón, historiador del fútbol mexicano.

"Con FEMSA, Monterrey le ha invertido mucho dinero a su plantel, son jugadores caros con altos sueldos, pero los ha contratado con buen ojo. Ramos, aunque está cerca del retiro, Canales, Ocampos y Martial son futbolistas probados y por eso han apostado por ellos", comenta.

- Así salvaron a Rayados -

Fundada en 1890 como una cervecera en la industrial Monterrey (norte), FEMSA es actualmente una empresa multinacional integrada por diversas unidades de negocio.

Por ejemplo, es el embotellador independiente más grande de Coca Cola: ofrece 134 productos a más de 272 millones de consumidores en nueve países de Latinoamérica.

FEMSA cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa de Nueva York.

En 1999, rescató al Monterrey, que atravesaba una crisis deportiva, financiera y administrativa y estaba intervenido por la Secretaría de Hacienda de México.

"El Monterrey estuvo a punto de desaparecer", recuerda Cardoso, pero FEMSA "llegó a absorber las pérdidas del equipo y a aportar recursos para el pago de la nómina de los jugadores".

Una de las primeras medidas aplicadas para sanear las finanzas del Monterrey fue incluir hasta 18 patrocinadores en su uniforme.

Después de encontrar estabilidad, Rayados contrataron en 2002 al entrenador argentino Daniel Passarella, que los hizo campeones al año siguiente.

FEMSA adquirió en definitiva al Monterrey en 2006, "pero no lo mantuvo sin mayores expecativas, sino que le fue apostando cada vez más al equipo", constata Calderón.

En 2007, fichó al delantero chileno Humberto "Chupete" Suazo, que lo lideró a ganar dos títulos de liga y tres de la Concacaf. Estos le valieron tres participaciones consecutivas en el Mundial de Clubes.

Bajo la administración de FEMSA, el Monterrey ganó 10 títulos: cuatro Ligas, dos Copas y cuatro Ligas/Copas de Concacaf.

En 2015, con una inversión de US$200 millones, la multinacional concretó la inauguración del estadio BBVA, el más moderno de México, con capacidad para 53.500 localidades y que será sede del Mundial de 2026.

- Monterrey mira al 2030 -

El Monterrey es un equipo con 80 años de existencia que no reporta grandes ganancias a FEMSA.

Su importancia para la empresa radica en que le permite desarrollar proyectos de beneficio social y dar mayor exposición a sus unidades de negocio.

Los Rayados atienden causas sociales como salud infantil, salud emocional, vulnerabilidad y educación, entre otras.

En su camiseta figuran empresas como Oxxo Gas, que es una división de estaciones de servicio de combustibles de Femsa.

Dentro de la cultura empresarial de Femsa, los Rayados han establecido su Visión 2030, que tiene diversos objetivos como la autosustentabilidad económica y la expansión de marca.

Los fichajes de Ramos, Canales, Ocampos y Martial, además de la contratación del director técnico español Domènec Torrent, buscan agrandar el palmarés del Monterrey para lograr un mayor impacto en México y en Estados Unidos.

"En el futuro inmediato o a mediano plazo, la meta del Monterrey con sus fichajes estelares y un entrenador que trabajó al lado de Josep Guardiola es no solamente ganar campeonatos, sino tener un dominio sobre la liga y después aspirar a tener mayor resonancia internacional", dice Calderón.

"Con el fichaje de Ramos, desde España han volteado a ver al Monterrey y al fútbol mexicano", agrega el historiador.

Femsa también ha implementado una estrategia llamada "La Expansión de la Huella", que consiste en incrementar la penetración del Monterrey en el mercado estadounidense con un producto futbolístico más atractivo.

Los Rayados calculan que tienen unos 350.000 seguidores en Estados Unidos, la mayoría en Texas, estado fronterizo con Nuevo León, cuya capital es Monterrey.

De acuerdo con la agencia de mercadotecnia estadounidense Gilt Edge, en 2020 el Monterrey ocupaba el decimoquinto lugar en su ránking de los 20 equipos más populares en Estados Unidos. Esta clasificación es liderada por Barcelona (1), Real Madrid (2) y Manchester United (3).

