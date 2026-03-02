Monterrey de México cesa a DT español Domènec Torrent

CIUDAD DE MÉXICO, 2 mar -

El club Monterrey despidió el lunes al director técnico español Domènec Torrent, dos días después de que el club sufrió su cuarta derrota en el torneo Clausura del fútbol mexicano.

El español fue designado técnico del Monterrey en mayo del 2025, y bajo su gestión el equipo registró 17 triunfos, siete empates y 12 derrotas. Además, anotó 64 goles y recibió 52.

"Monterrey ha tomado la decisión de dar por terminada la gestión de Domènec Torrent como director técnico del Primer Equipo de Rayados. Agradecemos a Dome y a su cuerpo técnico por su trabajo en esta etapa, y les deseamos éxito en sus futuros proyectos", informó el club mexicano en la madrugada del lunes.

Medios locales reportan que los candidatos para ocupar el lugar que deja Torrent son los uruguayos Robert Dante Siboldi y Diego Alonso, el argentino Eduardo Berizzo y el mexicano Miguel "Piojo" Herrera.

Monterrey se ubica en el noveno lugar del torneo con 10 puntos obtenidos después de tres triunfos, un empate y cuatro derrotas.

Su próximo compromiso será el miércoles cuando juegue como local ante Querétaro en la novena jornada del torneo Clausura. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)