Monterrey de México contrata a delantero argentino Orellano

CIUDAD DE MÉXICO, 11 ene - El club Monterrey reforzó el domingo su delantera con la contratación del argentino Luca Orellano, quien llega al equipo mexicano por cuatro años.

El delantero de 25 años arriba a Monterrey tras militar con el Cincinnati de la MLS de Estados Unidos.

"En busca de fortalecer la ofensiva, Monterrey informa que Luca Orellano, atacante argentino, es nuevo jugador de los Rayados. Luca llega en una transferencia definitiva y con un contrato por cuatro años", informó el club mexicano en un comunicado.

"Con su llegada a Rayados, Luca continuará consolidando su carrera a nivel internacional y aportará profundidad, creatividad y dinamismo ofensivo", agregó.

El delantero inició su carrera en 2018 con Vélez Sarsfield de Argentina, cinco años después llegó a Brasil para jugar con el Vasco Da Gama, y en 2024 pasó al FC Cincinnati.

"Estoy muy contento y ansioso, esperando poder jugar con el equipo. Desde el primer momento que mi representante me comunicó que estaban interesados, yo le di el sí, la verdad que es el paso importante en mi carrera que quería dar y estoy muy contento de estar acá", dijo Orellano en un video publicado por Monterrey en sus redes sociales.

"A mí me gustan este tipo de retos, la exigencia de estar en un club grande y tener que ganar todos los partidos, espero que este año podamos salir campeón", agregó el jugador con el uniforme de su nuevo equipo.

Orellano podría debutar el martes con Monterrey cuando el equipo visite a Necaxa en la segunda jornada del torneo Clausura.

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)