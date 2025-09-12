Monterrey de México contrata a delantero francés Martial

CIUDAD DE MÉXICO, 12 sep - El club Monterrey reforzó el viernes su delantera con la llegada de Anthony Martial, quien se convertirá en el primer futbolista francés en la historia del equipo mexicano.

El delantero de 29 años llega a los "Rayados" de Monterrey por dos años, con opción a uno más, tras militar con el AEK Atenas de Grecia, donde registró nueve goles en 24 partidos.

"Anthony, quien será el primer jugador francés en la historia del club, llega a los Rayados con amplia experiencia en las mejores ligas de Europa y una gran capacidad para marcar diferencia en el ataque albiazul. Su talento, velocidad y capacidad de definir en momentos clave serán un aporte para el equipo en la búsqueda de lograr los objetivos", informó el club mexicano en un comunicado.

Martial debutó profesionalmente en 2013 con el Olympique Lyon, y también jugó en el AS Mónaco, Manchester United de Inglaterra y Sevilla de España.

En su etapa con Manchester United, de 2015 a 2022, anotó 90 goles en 317 partidos, y en 2015 fue galardonado con el premio Golden Boy como el mejor futbolista joven de Europa. Además, ganó la UEFA Europa League, la FA Cup, la EFL Cup y la FA Community Shield.

Con la selección de Francia debutó en septiembre de 2015 y ha anotado dos goles en 30 partidos. Formó parte de la selección campeona de la Liga de Naciones de Europa en 2020-2021 y de la subcampeona de la Euro en 2016. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)