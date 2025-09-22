Monterrey de Ramos y Martial pone a prueba al Toluca, campeón del fútbol mexicano

Con su plantel plagado de figuras, como Sergio Ramos y el recién llegado Anthony Martial, el Monterrey pondrá a prueba al Toluca en la décima jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano, que se jugará a media semana.

En la defensa de su título, los Diablos Rojos de Antonio Mohamed han ido perfeccionando un estilo con solidez defensiva, flexibilidad táctica y veloces contragolpes.

Toluca fue letal el fin de semana cuando goleó de visita 3-0 al Guadalajara, dirigido por Gabriel Milito.

Con su sexto triunfo en el torneo, el Toluca del 'Turco' Mohamed tomó el tercer lugar de la clasificación con 19 puntos y se afianzó como el mejor ataque, con 23 goles.

Aun así, Mohamed considera que "el techo todavía lo tenemos lejos, vamos a seguir creciendo".

Resaltó que su equipo "se adapta a diferentes situaciones de juego".

Este miércoles en su casa, el estadio Nemesio Diez, en Toluca, afrontarán a un Monterrey equilibrado y dinámico, que ambiciona con incrementar su cuota goleadora.

Monterrey espera goles de Martial

Dirigidos por el español Domenec Torrent, los Rayados son segundos con 22 puntos. El sábado no pudieron recuperar el liderato al ceder el empate 2-2 en casa ante el América.

Para los Rayados esa igualdad significó dejar en siete su racha de victorias consecutivas y quedar a una de igualar su propia marca histórica de ocho, implantada en 1963.

El Monterrey cuenta con la segunda mejor ofensiva, con 20 goles, pero Torrent ha reconocido que su equipo debe incrementar su nivel de contundencia.

Liderado en el campo por los españoles Sergio Ramos en defensa y Sergio Canales en la media, el Monterrey robusteció aún más su ostentoso plantel con la reciente llegada del delantero francés Anthony Martial.

Martial debutó el sábado con Rayados para jugar los minutos de compensación del partido ante América, y dio destellos de dinamismo en la zona de definición.

"Con Anthony vamos a ir día a día, lleva unos cuantos días con nosotros y ha dormido poco por el jetlag, pero seguro nos va a ayudar", confió Torrent.

También el miércoles, en el estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México, el Cruz Azul, líder con 23 puntos, recibirá al Querétaro, que el fin de semana dio una campanada al vencer 2-0 de visita al Pachuca.

Con el entrenador argentino Nicolás Larcamón, la Máquina buscará su octavo triunfo consecutivo.

Partidos de la décima fecha:

Martes

Puebla-Pachuca

Guadalajara-Necaxa

Juárez-Pumas

León-Mazatlán

Miércoles

Cruz Azul-Querétaro

Tigres-Atlas

Toluca-Monterrey

Atlético San Luis-América

Santos-Tijuana

Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Cruz Azul 23 9 7 2 0 19 10 9

2. Monterrey 22 9 7 1 1 20 11 9

3. Toluca 19 9 6 1 2 22 11 11

4. América 18 9 5 3 1 18 10 8

5. Tijuana 16 9 4 4 1 19 10 9

6.

Tigres 16 9 4 4 1 17 9 8

7. Pumas 13 9 3 4 2 12 10 2

8. Pachuca 13 9 4 1 4 11 10 1

9. Juárez 12 9 3 3 3 10 11 -1

10. Atlético San Luis 10 9 3 1 5 15 15 0

11. León 11 9 3 2 4 8 14 -6

12. Necaxa 9 9 2 3 4 8 14 -6

13. Guadalajara 8 9 2 2 5 11 16 -5

14. Santos 7 9 2 1 6 12 17 -5

15. Mazatlán 7 9 1 4 4 10 15 -5

16. Atlas 7 9 1 4 4 15 22 -7

17. Querétaro 7 9 2 1 6 9 16 -7

18. Puebla 4 9 1 1 7 7 22 -15

