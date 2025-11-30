Monterrey elimina al América y va a semifinal del torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 29 nov - Monterrey avanzó el sábado a la semifinal del torneo Apertura del fútbol mexicano a pesar de perder 2-1 ante América en la definición de su serie que ganó con un marcador global de 3-2.

Los "Rayados" de Monterrey ganaron 2-0 el partido de ida.

En la definición de la serie disputada en el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, América se puso en ventaja a los 30 minutos cuando Alejandro Zendejas metió el balón pegado al poste izquierdo con un colocado disparo desde fuera del área.

América estuvo cerca de aumentar su ventaja al final del primer tiempo con un remate del uruguayo Rodrigo Aguirre que pegó en el travesaño tras un centro enviado por Zendejas.

América anotó el segundo gol a los 59 minutos por conducto del colombiano José Raúl Zúñiga, quien remató en el área chica un pase enviado por Zendejas que fue desviado por un defensor de Monterrey.

La situación de Monterrey se complicó a los 84 minutos cuando se quedó con un hombre menos después de que el centrocampista argentino Jorge Rodríguez vio la tarjeta amarilla por segunda ocasión tras cometer una falta al español Álvaro Fidalgo.

En tiempo de reposición, Monterrey anotó el gol que lo envió a la semifinal cuando el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame remató con la cabeza un largo centro enviado desde el sector derecho a los 93 minutos.

Más tarde se resolverán las series entre Toluca-Bravos Ciudad Juárez y Tigres UANL-Tijuana.

En los partidos de ida, Toluca ganó 2-1 como visitante a Bravos de Ciudad Juárez, mientras que Tijuana goleó 3-0 a Tigres.

El último semifinalista se conocerá el domingo cuando se resuelva la serie entre Guadalajara y Cruz Azul. El partido de ida terminó empatado sin goles.

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)