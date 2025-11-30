Monterrey elimina al América y va a semifinal del torneo mexicano de fútbol

(Actualiza con citas en los párrafos 3 y 9, y otros partidos a partir del párrafo 10)

CIUDAD DE MÉXICO, 29 nov - Monterrey avanzó el sábado a la semifinal del torneo Apertura del fútbol mexicano a pesar de perder 2-1 ante América en la definición de su serie que ganó con un marcador global de 3-2.

Los "Rayados" de Monterrey ganaron 2-0 el partido de ida.

"Estamos en semis, vamos a pelear por la final, para ganar el campeonato, la gente de Rayados se lo merece, somos los que más gente metemos al estadio, es por ellos, el fútbol es de los aficionados, a ver si podemos darles una alegría. El equipo se va a unir más y crear más, vamos a descansar, recuperar, esperar quién nos toca en semifinales", dijo el director técnico de Monterrey, el español Domenec Torrent.

En la definición de la serie disputada en el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, América se puso en ventaja a los 30 minutos cuando Alejandro Zendejas metió el balón pegado al poste izquierdo con un colocado disparo desde fuera del área.

América estuvo cerca de aumentar su ventaja al final del primer tiempo con un remate del uruguayo Rodrigo Aguirre que pegó en el travesaño tras un centro enviado por Zendejas.

América anotó el segundo gol a los 59 minutos por conducto del colombiano José Raúl Zúñiga, quien remató en el área chica un pase enviado por Zendejas que fue desviado por un defensor de Monterrey.

La situación de Monterrey se complicó a los 84 minutos cuando se quedó con un hombre menos despúes de que el centrocampista argentino Jorge Rodríguez vio la tarjeta amarilla por segunda ocasión tras cometer una falta al español Álvaro Fidalgo.

En tiempo de reposición, Monterrey anotó el gol que lo envió a la semifinal cuando el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame remató con la cabeza un largo centro enviado desde el sector derecho a los 93 minutos.

"Como grupo nos merecíamos algo así, nuestra expectativa es llegar lo más lejos posible y ojalá ser campeones. Jugar contra el América es como jugar una final, son un grandísimo equipo, nos han exigido al máximo pero el equipo ha sabido competir”, dijo el mediocampista español Oliver Torres.

REMONTA, GOLEA Y AVANZA

En otra serie que se resolvió el sábado, Tigres UANL, que perdió 3-0 el partido de ida, logró su pase a la semifinal con un abultado triunfo de 5-0 en la vuelta gracias a los goles de los argentinos Nicolás Ibáñez y Juan Francisco Brunetta, Ozziel Herrera y Juan Pablo Vigon.

En el partido disputado en el estadio Universitario, Ibáñez anotó el primer gol a los 15 minutos cuando remató con la cabeza un centro enviado desde el sector derecho por Jesús Garza.

Brunetta anotó el segundo gol a los 30 minutos por la vía del tiro penal, y nueve minutos después marcó su doblete con un remate de cabeza en el área tras pase de Ibáñez.

Tigres tuvo la opción de anotar el cuarto gol a los 68 minutos con un penal, pero el portero José Antonio Rodríguez detuvo el disparo de Ozziel Herrera, quien metió el cuarto gol a los 74 cuando definió con la cabeza después de que Rodríguez desvió un disparo del uruguayo Fernando Gorriarán.

El club de la Universidad Autónoma de Nuevo León marcó el quinto gol a los 93 minutos con un remate de cabeza de Juan Pablo Vigon tras centro de Brunetta.

En tanto, el actual campeón Toluca avanzó a la semifinal tras empatar sin goles ante Bravos de Ciudad Juárez. Los "Diablos Rojos" de Toluca pasaron a la siguiente fase gracias a su triunfon de 2-1 en el partido de ida.

El último semifinalista se conocerá el domingo cuando se resuelva la serie entre Guadalajara y Cruz Azul. El partido de ida terminó empatado sin goles. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)