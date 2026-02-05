Monterrey le empata a Xelaju y evita la afrenta en Concachampions

El Monterrey, con uno de los planteles más ostentosos del fútbol mexicano, empató 1-1 con el modesto Xelajú guatemalteco el miércoles en el partido de ida de primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En el estadio Cementos Progreso de la capital de Guatemala, los Rayados del entrenador español Domènec Torrent controlaron la pelota la mayor parte del tiempo con un 71,1%.

Sin embargo, a pesar de ser dominados, los Chivos guatemaltecos, adiestrados por el entrenador mexicano Roberto Hernández, se pusieron en ventaja al minuto 83 con un cabezazo del ecuatoriano Joffre Escobar.

El gol fue reclamado porque la pelota pegó en el brazo del jugador de Xelajú, pero fue validado aun con la revisión del VAR.

Ya en tiempo de compensación, al 90+2', Monterrey igualó con un espectacular disparo de Jesús "Tecatito" Corona desde fuera del área al ángulo superior derecho.

El partido de vuelta de esta llave de primera ronda del torneo de campeones de Concacaf se jugará el miércoles próximo en el estadio BBVA, en Monterrey.

Más tarde, en el estadio Willoughby, en Langley (Canadá), el Cruz Azul visitaba al Vancouver FC.