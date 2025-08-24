Monterrey registra quinto triunfo consecutivo y es líder en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 23 ago - Monterrey registró el sábado su quinto triunfo consecutivo tras golear 3-0 a Necaxa en la sexta jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano.

Los "Rayados" de Monterrey, que iniciaron el torneo con una derrota, llegaron a 15 puntos para ubicarse como líderes de la competencia.

"Los cinco triunfos son muy diferentes, vamos ajustando cosas, podemos mejorar, todo es un proceso que va encaminado a que haya una mejora colectiva. Yo tengo que mejorar como técnico para poderlos ayudar más, no hay ningún equipo perfecto, tenemos margen de mejora", dijo el director técnico de Monterrey, el español Domenec Torrent.

En el partido disputado en el estadio BBVA de Monterrey, el equipo dirigido por Torrent se puso en ventaja a los 15 minutos cuando el argentino Lucas Ocampos metió el balón por el ángulo izquierdo con un colocado y potente disparo desde fuera del área.

Monterrey aumentó su ventaja a los 21 minutos gracias a un gol olímpico del español Sergio Canales en un tiro de esquina enviado desde el sector derecho.

El tercer gol de Monterrey cayó a los 59 minutos con un tiro penal que anotó el español Sergio Ramos.

En los otros partidos del sábado, Cruz Azul venció 1-0 al campeón Toluca con gol de Luka Romero, quien a los 78 minutos remató con la cabeza un largo centro enviado por Jesús Orozco.

Mazatlán y Tigres UANL empataron 2-2. Para Mazatlán anotaron el argentino Facundo Almada y del brasileño Fabio Gomes, mientras que para el club de la Universidad Autónoma de Nuevo León lo hicieron los argentinos Ángel Correa y Nicolás Ibáñez.

León y Pachuca igualaron 1-1 con goles del panameño Ismael Díaz y del neerlandés Oussama Idrissi, respectivamente.

La jornada se completará el domingo cuando Pumas UNAM reciba a Puebla con su nuevo director técnico, el argentino Hernán Cristante, y América visite al Atlas.

En el inicio de la jornada, Guadalajara, el club más popular del fútbol mexicano, se recuperó el viernes de tres goles en contra y sacó un dramático empate de su visita a Tijuana.

Bravos de Ciudad Juárez remontó un gol en contra y venció agónicamente 2-1 a Santos Laguna.

En tanto, Querétaro logró su primer triunfo en el torneo tras vencer 3-2 al Atlético de San Luis. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)