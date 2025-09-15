Monterrey se consolida líder en torneo mexicano de fútbol con séptimo triunfo consecutivo

CIUDAD DE MÉXICO, 14 sep - Monterrey se consolidó como líder del torneo Apertura del fútbol mexicano al registrar su séptimo triunfo consecutivo tras vencer el domingo 1-0 como visitante a Querétaro en la octava jornada.

Los "Rayados" de Monterrey se mantuvieron en el primer lugar de la tabla general con 21 puntos, uno más que el escolta Cruz Azul.

En el partido disputado en el estadio La Corregidora de Querétaro, Monterrey registró el gol del triunfo a los 25 minutos cuando el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame definió con un potente disparo dentro del área tras controlar el balón con el pecho después de un rebote defensivo.

"A pesar del estado del campo no teníamos excusas, teníamos que jugar como nos ha tocado y hemos ganado otra vez. No por el nombre, porque somos Rayados y porque tenemos muy buenos futbolistas, que los tenemos, vamos a ganar cada partido por tres goles", dijo el director técnico de Monterrey, el español Domenec Torrent.

En el último partido de la jornada, Atlético de San Luis y Tijuana empataron 1-1. Para Atlético de San Luis anotó Benjamín Galdames y para los "Xolos" de Tijuana lo hizo el ecuatoriano Jackson Porozo. El sábado, Guadalajara venció 2-1 como visitante al América en el "clásico nacional" que enfrentó a los dos clubes más populares de México. El campeón Toluca derrotó 3-1 a Puebla, Cruz Azul ganó 1-0 en su visita a Pachuca, Atlas y Santos Laguna empataron 2-2, mientras que Tigres UANL y León finalizaron sin goles.

En el inicio de la jornada, Pumas UNAM goleó el viernes 4-1 como visitante a Mazatlán, mientras que Necaxa y Bravos de Ciudad Juárez empataron 1-1. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)