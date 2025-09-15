Monterrey vence a Querétaro y recupera el liderato del Apertura mexicano

El Monterrey recuperó el liderato del fútbol mexicano tras ganar 1-0 en su visita al Querétaro este domingo en el estadio La Corregidora, por la octava fecha del torneo Apertura 2025.

El delantero argentino-mexicano Germán Berterame, al minuto 25, con un remate dentro del área, hizo el gol para el triunfo de los Rayados que dirige el español Domènec Torrent.

Con su séptimo triunfo, Monterrey llegó a 21 puntos, una unidad más que su escolta inmediato, el Cruz Azul del entrenador argentino Nicolás Larcamón.

El flamante refuerzo rayado, el delantero francés Anthony Martial, no fue convocado por Torrent, mientras que el capitán, el defensa español Sergio Ramos, fue baja por acumulación de amarillas.

Los Gallos Blancos del Querétaro, por su parte, son penúltimos con cuatro enteros y sufrieron su sexta derrota en ocho juegos.

El sábado, el Cruz Azul había tomado el primer lugar al llegar a 20 unidades con su sexta victoria consecutiva: 1-0 de visita sobre el Pachuca en el estadio Hidalgo.

La actividad sabatina quedó marcada por la victoria del Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito por 2-1 sobre el América, en el estadio Ciudad de los Deportes de la capital mexicana.

Las Chivas de Milito rompieron una racha de cuatro partidos sin ganar y llegaron a siete puntos. Las Águilas, en cambio, sufrieron su primera derrota en el torneo y se quedaron en la tercera casilla con 17 unidades.

La octava jornada bajará el telón este domingo con el duelo entre Atlético San Luis y Tijuana.

