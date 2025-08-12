Monterrey y Toluca ganan de visita y meten presión en el Apertura mexicano

Monterrey venció 3-1 al León y Toluca se impuso 2-0 al Juárez, el lunes en el cierre de la cuarta jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano y se mantuvieron cerca del Pachuca que lidera la clasificación.

En el estadio Nou Camp, los Rayados del Monterrey que contaron con el defensa español Sergio Ramos derrotaron de visita 3-1 al León del mediocampista colombiano James Rodríguez, que no fue convocado para este partido.

Jesús Corona puso en ventaja 1-0 al Monterrey al minuto 14 cuando apareció al filo del área chica para rematar una pelota rechazada por el portero Oscar García.

Ricardo Chávez aumentó la ventaja a 2-0 con un disparo cruzado desde fuera del área, al 31.

El 3-0 fue obra del mediocampista español Sergio Canales, al 60, con un remate de zurda dentro del área.

El León se acercó 3-1 al 65 con un disparo desde fuera del área del mediocampista colombiano Daniel Arcila.

Con este resultado, el Monterrey llegó a nueve puntos y el León se quedó con tres unidades.

En el estadio Olímpico Benito Juárez, el campeón Toluca se impuso como visitante 2-0 al Juárez.

El portugués Paulinho anotó el 1-0 al minuto 33 con un remate al filo del área chica. Juan Domínguez selló el 2-0 con un cabezazo a bocajarro, al 48.

Así, los Diablos Rojos del Toluca llegaron a nueve puntos y los Bravos de Juárez se quedaron con dos unidades.

También de visita en el estadio Alfonso Lastras, Cruz Azul derrotó 2-1 al Atlético San Luis.

Cruz Azul consiguió el 1-0 al minuto 52 cuando el argentino Carlos Rotondi recibió un pase profundo y definió desde fuera del área ante la salida del portero. Cinco minutos después, Ángel Sepúlveda firmó el 2-0 con un penal.

Román Torres descontó 2-1 por el Atlético San Luis al 85 con una definición dentro del área.

Así, el Cruz Azul llegó a ocho puntos y el Atlético San Luis se quedó con tres unidades.

La cuarta fecha comenzó el viernes con una escandalosa goleada de 7-0 de los Tigres sobre el Puebla en el estadio Universitario.

El sábado, el Pachuca tomó el liderato con paso perfecto de 12 puntos al golear de visita 3-0 al Atlas en el estadio Jalisco.

El domingo en el estadio Olímpico Universitario, los Pumas del portero costarricense Keylor Navas cedieron el empate 1-1 ante el Necaxa.

--Resultados de la jornada:

-Viernes:

Tigres-Puebla 7-0

-Sábado:

América-Querétaro 1-0

Mazatlán-Tijuana 2-2

Atlas-Pachuca 0-3

-Domingo:

Pumas-Necaxa 1-1

Santos-Guadalajara 1-0

-Lunes:

León-Monterrey 1-3

Juárez-Toluca 0-2

Atlético San Luis-Cruz Azul 1-2

Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Pachuca 12 4 4 0 0 10 2 8

2.

Tigres 9 3 3 0 0 12 3 9

3. Toluca 9 4 3 0 1 12 7 5

4. Monterrey 9 4 3 0 1 7 5 2

5. Cruz Azul 8 4 2 2 0 9 5 4

6. América 8 4 2 2 0 6 3 3

7. Santos 6 4 2 0 2 6 5 1

8. Necaxa 5 4 1 2 1 6 6 0

9. Mazatlán 5 4 1 2 1 4 4 0

10. Tijuana 5 4 1 2 1 5 6 -1

11. Pumas 4 4 1 1 2 5 7 -2

12. Atlas 4 4 1 1 2 7 11 -4

13. Guadalajara 3 3 1 0 2 4 5 -1

14. Atlético San Luis 3 4 1 0 3 5 7 -2

15. León 3 4 1 0 3 3 8 -5

16. Puebla 3 4 1 0 3 4 12 -8

17. Juárez 2 4 0 2 2 2 5 -3

18. Querétaro 0 4 0 0 4 1 7 -6