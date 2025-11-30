Montevideo albergará la final de la Libertadores 2026, según presidente de Conmebol

La final de la Copa Libertadores de 2026 se jugará en Montevideo, dijo el sábado el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez.

La capital de Uruguay repetirá como sede del juego por el principal título del fútbol de clubes de América, tras haber recibido, en el estadio Centenario, el choque brasileño de 2021 que coronó al Palmeiras frente al Flamengo.

"El próximo año la final de la Libertadores se va a hacer en Montevideo", aseguró Domínguez al canal ESPN sin precisar en qué estadio se disputará el duelo por la corona.

El presidente de la Conmebol aseguró además que tres países distintos se postularon como anfitriones de la final de la Libertadores 2027.

Se trata de Argentina con la ciudad de La Plata, Brasil con Río de Janeiro y Brasilia, y Paraguay con Asunción, que albergó la reciente final de la Copa Sudamericana que ganó el Lanús argentino al Atlético Mineiro brasileño.

"Hay que hacer ahora el proceso" de selección, afirmó el directivo.

Domínguez hizo las declaraciones antes de la final de la Libertadores que se disputó este sábado en Lima, donde el Flamengo tomó desquite del Palmeiras (1-0) y se convirtió en el primer tetracampeón brasileño de la Gloria Eterna.

