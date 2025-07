Montse Mínguez señala que el "caso Montoro" no es el "pasado" del PP, sino el "presente del PP presidido por Feijóo"

MADRID, 27 Jul. 2025 (Europa Press) - La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha señalado que el 'caso Montoro', que, de demostrarse, será "el caso de corrupción más grave de España", no es el "pasado" del Partido Popular (PP), sino el "presente del PP presidido por Feijóo". "Estamos conociendo cómo el PP cuando está en el gobierno utiliza el BOE en beneficio de unos pocos, y esto, si se demuestra, es el caso de corrupción más grave de nuestro país", ha señalado la política, para luego añadir que esto "no es el pasado, sino el presente del PP presidido por el señor Feijóo, con más de 30 casos pendientes todavía de juicio por corrupción". En este sentido, Mínguez ha vuelto a reiterar que el "señor Montoro no es el pasado para el PP, sino el presente". "Es la política fiscal del presente, bajarle los impuestos a los poderosos mientras a la mayoría social se le aplican los recortes, y esto lo hemos visto en la historia de nuestro país cuando ha gobernado la derecha", ha subrayado la portavoz, que ha referido que así actuó "Aznar y también Rajoy en la peor crisis que ha vivido España con los recortes importantes que se produjeron en el estado de bienestar". USO DEL "DINERO DE TODOS PARA BENEFICIAR A UNOS CUÁNTOS" Al hilo, Mínguez ha recalcado que "cuando los jubilados pagaban por las recetas en la farmacia, cuando se les recortaba la pensión o se recortaba el sueldo a los funcionarios, se está descubriendo cómo el señor Montoro estaba utilizando la Hacienda pública, el dinero de todos para beneficiar a unos cuántos, y esto merece una explicación". "Y lo que es importante es que la gente entienda la diferencia que existe cuando gobierna un partido o cuando gobierna el otro, o los socialistas y el gobierno de progreso en nuestro país o los que benefician a unos pocos, siempre los mismos, mientras que Pedro Sánchez y su gobierno benefician a la mayoría de la ciudadanía", ha manifestado la política, para luego expresar que "el problema no es que caiga España, sino que vuelva a caer en manos de los mismos, porque solo benefician a los suyos, a unos pocos y a los de siempre". En este contexto, Mínguez ha reconocido que están "muy orgullosos del Partido Socialista y de que el Presidente haya anunciado que pretende revertir esta situación". Por otra parte, la política ha pedido explicaciones al líder de la oposición sobre un contrato con la empresa de Montoro cuando era presidente de la Junta de Galicia. "Hizo un contrato con la empresa de Montoro en el cual pagó 170.000 euros en facturas y queremos saber el por qué, el para qué, con qué intención y si hubo beneficios fiscales o no los hubo", ha relatado Mínguez, que ha terminado alabando los datos "espectaculares" a nivel de empleo conocidos esta semana. "Nueve de cada diez empleos están creados en la empresa privada, 12 millones de hogares tienen a todos sus miembros ocupados y hay 16 millones de contratos que ya son indefinidos", ha recordado la política, que ha finalizado concluyendo que el "país avanza, siendo una de las economías que mejor funciona en la Unión Europea". "Estos datos no son casualidad, son porque el Gobierno presidido por Pedro Sánchez utiliza el BOE para beneficio de la mayoría social, de nuestras empresas y de nuestros ciudadanos", ha zanjado Mínguez.