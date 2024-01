09/01/2024 Fútbol.- Montse Tomé inicia la formación de la RFEF a mujeres entrenadoras en Arabia Saudí. La seleccionadora española femenina de fútbol, Montse Tomé, ha iniciado este martes en Yeda la formación a mujeres entrenadoras de Arabia Saudí, una de las acciones dentro de la iniciativa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) 'Footbal is the way' -'El fútbol es el camino'- con motivo de la Supercopa de España en el país asiático. ORIENTE PRÓXIMO ASIA DEPORTES ARABIA SAUDÍ RFEF

