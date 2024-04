Montse Tomé: "El reto de todos los equipos es ganar a España"

Sobre las declaraciones de Rubiales: "No vi la entrevista, me gusta que no he oído a nadie hablar de eso"

MADRID, 4 Abr. 2024 (Europa Press) -

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Montse Tomé, valoró la "buena energía" que mantiene España después de un nuevo título hace algo más de un mes ganando la Liga de Naciones, en su regreso a la acción con motivo de la fase de clasificación para la Eurocopa, con un partido exigente y a domicilio contra Bélgica.

"El equipo está bien, con buena energía. Hemos preparado este partido igual que la final de la Liga de Naciones. Es un rival que hemos analizado ya desde que sabemos el sorteo. Tenemos que tener en mente que es un equipo fuerte, a nivel internacional todos los equipos tienen su estrategia. Cada vez más los equipos están más pensando en ganar a España, es un reto para ellos, y hemos preparado el partido con todos los detalles", dijo.

La preparadora asturiana destacó el hambre que mantiene la selección después de añadir la Liga de Naciones al Mundial del pasado verano. Además, Tomé destacó el papel de Laia Aleixandri en los últimos partidos y apuntó que Jenni Hermoso está ya en dinámica de grupo tras su largo viaje desde México.

"Jenni se incorporó un poco más tarde a la concentración y ya está en dinámica del equipo, se ha entrenado perfectamente", afirmó. "Una de las cosas muy positivas que nos dejó la fase final de la Liga de Naciones es ver a jugadoras que pueden adaptarse al máximo nivel a varias posiciones. Aleixandri juega en su equipo de central, lateral, por dentro como mediocentro, y con nosotros necesitábamos de su capacidad ahí y lo hizo a un gran nivel. Es una jugadora de equipo. Lo que le digas lo asume", añadió.

Por otro lado, Tomé fue preguntada por la entrevista a Luis Rubiales emitida el día anterior, donde negó cualquier delito de los que investiga la Guardia Civil y habló de la "manipulación" de Hermoso en su versión sobre el beso en la ceremonia del Mundial. Además, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol dijo que las capitanas le pidieron "la cabeza" de Jorge Vilda.

"La entrevista no la vi. Estamos centradas en el equipo. No he escuchado a nadie de las jugadoras ni el cuerpo técnico hablar de esto, y eso también me gusta, dónde tienen la energía y la cabeza las futbolistas. Estoy muy centrada en el fútbol. Llevamos aquí desde septiembre y a pesar de todo lo que ha habido disfruto mucho de lo que hago. Estoy con muchas ganas del partido de mañana", afirmó.

Por otro lado, la seleccionadora nacional se mostró tranquila pese a las bajas en su equipo. "Cata y Aitana son dos grandes futbolistas pero el equipo está siempre por encima. Contamos con 23, pero tenemos un abanico grande de futbolistas que pueden entrar y salir. Están todas con muchas ganas de demostrar y jugar, es lo que tenemos que valorar", dijo.

"Bélgica es un equipo que se defiende bien, que es intenso con balón, con una transición importante. También tienen debilidades. España tiene una identidad, un modelo de juego, pero tenemos que saber lo que se necesita para cada partido", terminó.