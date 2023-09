La seleccionadora Montse Tomé se mostró feliz por una "victoria muy positiva" y que "significa mucho" en el estreno este viernes en la Liga de Naciones ante Suecia, y que deja claro que España cuenta con "unas jugadoras de un talento increíble" y a las que no había visto "disfrutar tanto" desde hace mucho.

"Es una victoria muy positiva, que consigue levantar un poco los días que hemos pasado, que todos sabemos lo que ha habido, y viene a decir que tenemos jugadoras de un talento increíble, que les encanta lo que hacen y que para lo que sirven es para jugar al fútbol, y necesitamos hacerles sentir que estén realmente pensando en esto", afirmó Montse Tomé en rueda de prensa tras el partido.

La asturiana recalcó que esta es "una victoria que significa mucho" y se alegró "muchísimo" por sus futbolistas. "Hace tiempo que no había visto a las jugadoras disfrutar tanto y hemos podido disfrutar con ellas", celebró.

Y entre ellas estuvo una Alexia Putellas a la que vio "diferente" y "disfrutar en un centro del campo con mucha movilidad" y donde resultó clave el papel de Mariona Caldentey para generar "superioridades". "Me alegro muchísimo por Alexia, es de las que más activas ha estado con todo lo que ha pasado. Es una profesional '10' y cuando ha conseguido cambiar el foco a lo importante ha podido disfrutar y hacernos disfrutar a todos", recalcó de la centrocampista.

"El partido lo viví con mucha tranquilidad, tratando de disfrutar cada momento. Fuimos de menos a más y me encontré feliz, he podido verlas disfrutar y verlas lo que mejor saben hacer de la mejor manera", advirtió Tomé.

Esta tenía "mucha confianza" en su trabajo. "Únicamente necesitaba que nos dejaran trabajar porque estos primeros días no nos han permitido estar centradas en el fútbol", añadió. "¿Una liberación? No sentía presión, sentía ganas de empezar a hacer todo lo que habíamos trabajado con el cuerpo técnico y poder entrenar y pensar en fútbol", subrayó la seleccionadora.

"Ya comenté que comenzaba una nueva etapa, que no era Jorge Vilda y la convocatoria refrenda la diferencia. Laia Aleixandri es una jugadora con la que contamos y que con nosotros jugó de central y de mediocentro. Tiene muchos recursos y mucha capacidad, me alegro que haya podido hacer 90 minutos competitivos a este nivel y seguramente que en el futuro seguiremos viéndola a buen nivel", detalló preguntada por el partido de la futbolista del Manchester City.

Finalmente, sobre los pocos cambios que realizó, tan sólo dos, explicó que "el partido a veces te lleva a pensar un poco en diferentes situaciones" y que "había hablado con todas las jugadoras" para saber cómo estaban. "Me transmitieron toda la fiabilidad y en el descanso las volví a preguntar y me dijeron lo mismo. Esto forma parte de la visión del entrenador, de ver cómo están y qué sienten, y lo que me transmitieron era positivo. Los cambios fueron pensando en lo que necesitaba el equipo, entendiendo que todas estaban bien", sentenció.