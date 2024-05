Montse Tomé: "Mi cabeza está en qué rendimiento puedo sacar a las futbolistas que tenemos"

La seleccionadora española de fútbol femenino, Montse Tomé, ha dicho este jueves que su "cabeza" está en "qué rendimiento" sacar de sus pupilas de cara al partido ante Dinamarca, clasificatorio para la Eurocopa de 2025 y en el estarán todas ellas "al 100%" para enfrentarse a un rival que tiene en Pernille Harder a "una jugadora diferente".

"Cuando ocurren situaciones que no controlas, como en este caso lesiones, tanto mi staff como yo lo que tratamos es ver qué respuesta y qué soluciones podemos dar al equipo desde las jugadoras que tenemos a nivel competitivo. Mi cabeza está en qué rendimiento puedo sacar a las futbolistas que tenemos y ver cómo puede ser España cada vez más y mejor competitiva", declaró la entrenadora asturiana, quitando importancia a las bajas de Olga Carmona y de Ona Batlle por lesión.

Las ausencias de ambas laterales han propiciado la vuelta de Leila Ouahabi a la selección española, una jugadora que no era convocada desde septiembre de 2022, y que puede considerarse un mensaje hacia las jugadoras que aún no han regresado del grupo de 'Las 15' que en 2022 pidieron no ir convocadas, entre las que se encontraba Ouahabi.

"Yo y mi cuerpo técnico teníamos claro lo que sentíamos desde septiembre. Leila es una de esas jugadoras que ha vivido conmigo seis años y que me conoce bien. Valoramos rendimientos deportivos y aparte, lo primero que queremos es que las jugadoras quieran estar aquí. Leila lo cumple y con nuestra valoración creemos que es el momento en el que puede ayudar al equipo. Lo que gestionamos es lo que vemos en ellas y por eso está aquí, porque está haciendo un buen año con el City y está para que nos ayude", zanjó la seleccionadora.

Sobre la carga de minutos en esta parte final de la temporada, solo dos meses antes de los Juegos Olímpicos, la técnica ovetense señaló que espera que "estén todas las jugadoras sanas" en Vejle y también más adelante, y que "las lesiones son cosas que hay en el deporte".

"Hemos gestionado este momento porque esto es así, cuando vienen a la selección lo que tratamos es de recuperarlas para competir, preparar el partido para llegar bien al viernes, y lo que hemos hecho es ajustar las cargas, ver el momento y sé que hoy vamos a tener 24 futbolistas y que mañana van a estar todas al 100%", explicó Tomé.

De su rival danés destacó que "es un equipo intenso, que varía su estrutura en defensa, y que se posiciona en ataque". "Hemos analizado bien sus partidos, los dos últimos son victorias, y es un equipo que también en Liga de Naciones ha estado compitiendo a buen nivel con selecciones como Alemania. No llegó a meterse en la Final Four porque sus últimos dos partidos con Islandia y Alemania los perdió, pero inició bien y conocemos esa selección bien", apuntó.

Por último elogió a Pernille Harder, "una jugadora diferente" a su juicio, y remarcó que "dentro del equipo varias jugadoras compiten en la liga inglesa, la estadounidense o la española". En esta última militan Svava, Bruun y Moller, futbolistas del Real Madrid, que "en el último tramo están haciendo papeles destacados en el equipo". "Es una selección completa, hemos analizado bien su juego, y tenemos un plan previsto. Nosotras vamos a ser nosotras y a sacar rendimiento a este equipo. Tenemos muchísimas ganas de competir mañana", concluyó la asturiana.

