"La derrota es un aprendizaje"

PONTEVEDRA, 2 Dic. 2023 (Europa Press) -

La seleccionadora española femenina de fútbol, Montse Tomé, ha asegurado que empezaron la segunda parte con una jugadora menos, encajando en ese momento el primer gol de Italia en la derrota en Pasarón (2-3), porque Aitana Bonmatí les avisó "con poco tiempo de antelación" de que no podía "continuar".

"En el descanso hicimos el cambio de Athenea por Lucía, y cuando íbamos a empezar la segunda parte Aitana nos avisa con poco tiempo de antelación de que no puede continuar. No tenemos tiempo de que Esther pueda calentar, por eso iniciamos la segunda parte con una jugadora menos", explicó en rueda de prensa.

Además, insistió en que el primer cambio estaba previsto, pero no el de la Balón de Oro. "El cambio de Lucía por Athenea estaba previsto, buscábamos meter a Italia en su propio campo", afirmó. "En la segunda parte, con el primer cambio de Lucía intentamos tener más profundidad. En la primera, el campo estaba bastante resbaladizo y no tuvimos muchas ocasiones. Después, teníamos tres jugadoras que podían generar más profundidad. Tuvimos ocasiones de Tere, de Salma, de Mariona... lo intentamos hasta el final pero no conseguimos puntuar", indicó.

Por otra parte, Tomé reconoció que conocían la derrota de Suecia. "Conocíamos el resultado de Suecia. Quitando los primeros minutos se generan más ocasiones de gol. Sabíamos que Italia era un rival fuerte, que a nivel defensivo iba a estar fuerte, y sabíamos que podían generar juego. En la segunda las metimos más atrás", manifestó.

"La clasificación ha sido buena. En el primer partido contra Suecia, ganamos en el minuto 90; el segundo lo ganamos 5-0; el tercer partido luchamos para ganar a Italia 0-1; en el penúltimo de Suiza, aunque ganamos 1-7, había cosas que mejorar... La derrota es un aprendizaje. Uno de los objetivos era pasar a semifinales, pero también ganar todos los partidos. El campo no estaba bien, aunque no es una excusa. Hay que pensar en el siguiente partido contra Suecia", señaló.

Por último, habló de la actuación de Tere Abelleira en su Pontevedra natal. "A Tere la conozco bastante bien, coincidimos con ella en el Europeo Sub-19 que ganamos. Hizo un gran Mundial. Estamos en su casa, lo dije en la charla, que era un día especial para ella y lo teníamos que disfrutar. No pudo ser", finalizó.