Moody's se asocia con los New York Giants y los New York Jets como nuevo socio principal del estadio MetLife

Moody's Corporation, la principal fuente mundial de información audaz, clara y perspicaz sobre el riesgo exponencial, anunció hoy que ha sido nombrada Official Cornerstone Partner del MetLife Stadium, sede de los New York Jets y los New York Giants.

Como parte de la asociación plurianual, la marca Moody's será un pilar en los eventos del MetLife Stadium, extendiéndose por todo el estadio con señalización y pantallas digitales. Los invitados serán recibidos primero en la puerta de Moody's (imagen superior) y luego pasarán por una zona de activación en la plaza. Moody's es también el socio con los derechos de denominación del Moody's Commissioners Club, un espectacular espacio privado en el estadio que ofrece a los invitados unas vistas incomparables y experiencias únicas en los eventos.

"Al tratar de encontrar organizaciones que se alineen con la renovada marca de Moody's de descifrar la complejidad y encontrar un camino a seguir frente al riesgo o la adversidad, no podíamos pensar en mejores socios que el MetLife Stadium y los New York Giants y New York Jets", dijo Christine Elliott, director de asuntos corporativos de Moody's. “Estas instituciones demuestran continuamente lo que se necesita para triunfar sobre la adversidad, nos muestran cómo abordar la complejidad mediante el trabajo en equipo y la colaboración, y nos inspiran y entretienen con cada una de sus jugadas. Nos sentimos honrados de unirnos a estos venerables socios en el inicio de la nueva temporada, que comienza este jueves con el Draft de la NFL".

“Es un honor para nosotros que Moody's haya elegido el estadio MetLife para mostrar su nueva plataforma de marca", declaró Ron VanDeVeen, president y CEO de MetLife Stadium. “Contar con una empresa de renombre y con sede en Nueva York como Moody's encaja perfectamente con nuestro ambiente de juego".

“El estadio MetLife ha sido el centro del entretenimiento desde su inauguración en 2010", afirmó Hymie Elhai, presidente de New York Jets. "Dar la bienvenida a un nuevo socio fundamental como Moody's elevará la experiencia de nuestros aficionados desde el momento en que entren en el estadio por la Moody's Gate y brindará una experiencia mejorada a nuestros invitados del Moody's Commissioners Club. Estamos muy contentos de poner en marcha esta asociación y trabajar juntos en formas de reforzar nuestro compromiso con nuestros fans".

"Moody's ejemplifica todo lo que buscamos en un socio de Cornerstone y estamos encantados de darles la bienvenida al estadio MetLife", manifestó John Mara, presidente y CEO de New York Giants. "Estamos deseando desarrollar nuestra nueva asociación e involucrar a los aficionados en los eventos del estadio y en toda nuestra ciudad natal compartida".

La asociación forma parte de la nueva campaña de marca global de Moody's, que define a Moody's como una categoría de uno. En un mundo marcado por riesgos cada vez más interconectados, es más difícil que nunca que los líderes actúen con certeza. Las organizaciones, las empresas y los gobiernos necesitan ir más allá de los datos para pasar al contexto, y del contexto al significado. Ahí es donde Moody's se sitúa en una categoría aparte. A través de su vasto acervo de datos y sus incomparables perspectivas y análisis, Moody's proporciona una brújula para entender la complejidad, ayudando a los clientes a descifrar el riesgo, desbloquear oportunidades e informar sobre un camino claro a seguir en una era de riesgo exponencial.

No se han revelado los términos financieros de la asociación.

Acerca de Moody’s Corporation En un mundo marcado por riesgos cada vez más interconectados, los datos, conocimientos y tecnologías innovadoras de Moody's (NYSE: MCO) ayudan a los clientes a desarrollar una visión holística de su mundo y a desbloquear oportunidades. Con una rica historia de experiencia en los mercados globales y una plantilla diversa de 15.000 personas en más de 40 países, Moody's ofrece a sus clientes la perspectiva integral necesaria para actuar con confianza y prosperar. Puede obtener más información en www.moodys.com.

Acerca de MetLife Stadium El MetLife Stadium, situado en East Rutherford, Nueva Jersey, es la sede de los New York Jets y los New York Giants y es uno de los estadios más grandes de la NFL (82.500). El estadio acoge los mayores acontecimientos del mundo en el mayor escenario del mundo y será sede de la final de la Copa Mundial de la FIFA 26™ y de otros 7 partidos a lo largo del torneo. El recinto se clasifica anualmente como uno de los estadios más concurridos del mundo y ha sido nombrado 9 veces "Estadio más taquillero del año" por Billboard. Entre los eventos más destacados figuran la Super Bowl XLVIII, la NHL Stadium Series, WrestleMania, la final de la Copa América Centenario, el partido Ejército-Navy de 2021 y numerosos conciertos, partidos de fútbol universitario y encuentros internacionales de fútbol.

Acerca de New York Giants Los New York Football Giants, una de las principales franquicias de la Liga Nacional de Fútbol, comenzaron a jugar en 1925. Los Giants ganaron ocho campeonatos: 1927, 1934, 1938, 1956, 1986, 1990, 2007 y 2011. Tras ganar dos veces dos títulos en cinco años, los Giants son la única franquicia de la NFL con victorias en la Super Bowl en cuatro décadas consecutivas. Con sede en el Centro de Entrenamiento de Quest Diagnostics en East Rutherford, Nueva Jersey, los Giants inician este otoño su 100.° temporada de juego.

Acerca de New York Jets Los New York Jets se fundaron en 1959 con el nombre de New York Titans, miembro original de la American Football League (AFL). Los Jets ganaron la Super Bowl III, derrotando a los Baltimore Colts de la NFL en 1969. En 1970, la franquicia se unió a la National Football League en la histórica fusión AFL-NFL que sentó las bases de la liga actual. Como parte de un compromiso con su base de fans a través de la innovación y experiencias, el equipo ha creado iniciativas tales como, su programa pionero Jets Rewards, una aplicación móvil de última generación, y 1JD Entertainment, una plataforma de contenido integral que ofrece a los fans un mayor acceso al equipo a través de todas las plataformas digitales y sociales. La organización se enorgullece de su compromiso duradero y a lo largo de todo el año con su comunidad. Estos programas están financiados por la New York Jets Foundation y pretenden influir positivamente en las vidas de los jóvenes de la zona triestatal, especialmente en las comunidades desfavorecidas. La organización apoya los esfuerzos de la Lupus Research Alliance, el fútbol juvenil y numerosas organizaciones y causas benéficas patrocinadas por la NFL. Los New York Jets juegan en el MetLife Stadium, inaugurado en 2010, y tienen su sede en el Atlantic Health Jets Training Center de Florham Park, Nueva Jersey. Para más información sobre los New York Jets, visite newyorkjets.com.

