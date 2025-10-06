Moody's mejora el rating de las cédulas hipotecarias de Banco Sabadell
Moody's mejora el rating de las cédulas hipotecarias de Banco Sabadell
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -
Moody's ha mejorado el rating de las cédulas hipotecarias de Banco Sabadell, situándolo en 'Aaa' desde 'Aa1', según ha informado este lunes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La agencia calificadora ya revisó la semana pasada al alza 13 calificaciones de la banca española, después de que elevara el rating de la calificación de la deuda pública española a 'A3' y ante las mejores condiciones operativas del sector bancario español. En concreto, mejoró los ratings de depósitos a largo plazo de Santander, y su financiera Santander Consumer Finance, de CaixaBank y de Banca March desde 'A2' hasta A1'. También decidió elevar las calificaciones de Banco Sabadell, Ibercaja, Caja Rural de Navarra, Cecabank, Caja Rural del Sur y Eurocaja Rural desde 'Baa1' hasta 'A3'.
Otras noticias de Española
- 1
Ya no se puede jugar contra Barracas Central
- 2
El ataque de Milei en 2023 a Santilli, que ahora podría encabezar su lista: “No hay nadie que no diga que es un corrupto”
- 3
River volvió a las andadas, se condicionó con la expulsión de Portillo y sufrió con la varita mágica de Di María
- 4
La controvertida frase de Milei sobre la condena a Cristina Kirchner y la independencia de la Justicia