Moody's rebaja calificación de deuda de Nike por la presión de los costos
- 1 minuto de lectura'
Por Matt Tracy
WASHINGTON, 13 nov (Reuters) - La agencia Moody's Ratings rebajó varias de las calificaciones de la deuda del minorista mundial de calzado y ropa Nike, citando, entre otros factores, las presiones sobre los costos derivadas del aumento de los aranceles.
Moody's cambió también su perspectiva sobre las calificaciones de Nike de negativa a estable.
Los resultados financieros de Nike se han estancado en los últimos tiempos, a medida que nuevas marcas como On y Hoka han ido mermando la cuota de mercado del gigante de la ropa deportiva.
Según Moody's, los ingresos de la empresa han caído un 10% en su ejercicio fiscal 2025, mientras que sus beneficios antes de intereses e impuestos descendieron un 42%.
Moody's espera que los márgenes de beneficio de Nike se recuperen con el tiempo, pero lentamente, debido al impacto de los aranceles, así como al prudente gasto discrecional de la empresa y a la mayor competencia en el mercado de rivales nuevos y establecidos.
Estos y otros factores deberían "dar lugar a una disminución del flujo de caja y un mayor apalancamiento en comparación con el perfil de crédito histórico (de Nike)", señaló el informe de Moody's, publicado a última hora del miércoles.
La generación de flujo de caja de Nike debería "seguir limitada por mayores gastos de capital y su considerable dividendo, que ha aumentado en los últimos años", añadió. (Reporte de Matt Tracy en Washington. Editado en español por Javier Leira)
