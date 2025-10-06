Moody's sube el rating de Allianz Seguros hasta 'Aa3', con perspectiva 'estable'

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

La agencia de calificación crediticia Moody's ha decidido elevar el rating de fortaleza aseguradora de Allianz Seguros (la filial española del grupo) hasta 'Aa3' desde 'A1', al tiempo que la perspectiva ha pasado de 'positiva' a 'estable', según se desprende de un informe publicado por la firma.

La subida del rating de Allianz toma en consideración la subida del rating de España hasta 'A3' desde 'Baa1'.

Asimismo, la nota de la aseguradora refleja sus fundamentales crediticios, incluso su alta exposición de negocio e inversión a España, a lo que hay que sumar el "sólido apoyo" de su matriz alemana.

"Allianz Seguros tiene un sólido perfil de negocio, como refleja su posición número tres en el mercado asegurador de No Vida en España, un perfil de riesgo de productos moderado (...) y una estrategia de distribución diversificada", ha dicho la calificadora de riesgos.

Dado que el rating de la firma está constreñido por el de España, Moody's podría decidir una subida de rating si se sube el soberano de España.

De la misma forma, se podría rebajar la nota si hay un cambio de la importancia estratégica de España para el grupo Allianz, si se deteriora el perfil de negocio de la filial o si se rebaja el rating soberano de España.