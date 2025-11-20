Morad queda en libertad tras su detención por presuntamente romper una orden de alejamiento

BARCELONA, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Juzgado en funciones de guardia de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha dejado en libertad sin medidas cautelares al cantante Morad, detenido la madrugada de este jueves por presuntamente quebrantar una orden de alejamiento hacia su padrastro, según ha podido saber Europa Press de fuentes judiciales.

Morad tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros de su padrastro a raíz de que éste lo denunciara por amenazas después de un episodio en el que el rapero defendió a su madre de un presunto caso de violencia de género por parte de su pareja.

Según ha podido saber Europa Press por fuentes judiciales, el arresto del artista se produjo después de que aparcara su coche en el límite de los metros fijados por la orden de alejamiento.

Por eso, la defensa del rapero ha solicitado que se realice una prueba pericial para determinar cuántos metros separaban el coche de Morad del domicilio en el que presuntamente tiene alquilada una habitación su padrastro, pues asegura que no figuran en el atestado policial.

También ha pedido a la jueza que solicite al padrastro del artista el título de arrendamiento de esta habitación, en el entorno del barrio de La Florida, para constatar si se trata o no de su domicilio habitual.

Por su parte, el artista ha explicado ante la jueza que ya había estado anteriormente en este lugar grabando vídeos y que desconocía por completo que su padrastro hubiera alquilado una habitación en la zona.