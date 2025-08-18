Morales celebra el "triunfo" del voto nulo en las elecciones de Bolivia, pese a cosechar menos del 20%

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

El expresidente de Bolivia Evo Morales ha celebrado el "triunfo" del voto nulo, que ha superado el 19%, en las elecciones de este domingo en el país latinoamericano, días después de que haya defendido que si esta opción se impone significaría su victoria.

"Aprovecho para felicitar este triunfo del pueblo boliviano, donde el voto nulo se impone en estas elecciones nacionales, felicidades a ustedes", ha señalado en declaraciones recogidas por la emisora ERMOL, al tiempo que ha negado la legitimidad a toda aquella formación que se reivindique como "partido ganador" de los comicios.

Morales ha incidido en que "la lucha sigue" y ha convocado para ello una reunión para este miércoles, 20 de agosto, en su bastión, el Trópico de Cochabamba.

El exmandatario ya señaló hace días durante un acto electoral que "si el voto nulo gana las elecciones, si el domingo el voto nulo saca 25%, Evo ganó las elecciones, compañeras y compañeros".

No obstante, de acuerdo a los datos preliminares ofrecidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el voto nulo no ha llegado al 20%, mientras que el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, ha cosechado el 32% de los votos, y disputará la segunda vuelta de la presidenciales con el aspirante de Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, que ha obtenido casi un 27% de apoyos.