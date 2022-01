Morales denuncia un plan para que policías disfrazados de cocaleros dispararan a militares en 2020

El expresidente boliviano y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, ha denunciado este domingo un plan para que policías se disfrazaran de cocaleros y dispararan a militares en 2020 para propiciar una intervención extranjera y evitar la victoria de su correligionario Luis Arce en las elecciones presidenciales.

La información se la proporcionaron "los mismos hermanos policías y militares" y que el objetivo habría sido culpar de estos ataques a los cocaleros en la región del Trópico de Cochabamba, ha explicado Morales en su programa en Radio Kausachun Coca.

"Ahora nos informamos, cruzamos informaci√≥n, totalmente confirmado, ¬ŅCu√°l era el plan? Empezaban los ejercicios militares y la Polic√≠a ten√≠a que disfrazarse de civiles, de cocaleros o de paisanos, para disparar al Ej√©rcito y echar la culpa al movimiento campesinos del Tr√≥pico y con eso justificar una intervenci√≥n militar extranjera y con esa intervenci√≥n militar extranjera suspender las elecciones", ha apuntado.

Este plan se enmarca en las acciones del Gobierno dirigido por Jeanine √Ā√Īez para realizar provocaciones en la zona cocalera de Cochabamba, buscando una reacci√≥n que justifique la suspensi√≥n de las elecciones en las que gan√≥ Arce.

Por otra parte, Morales ha criticado al vicepresdiente de Arce, David Choquehuanca, quien encabeza una oposici√≥n interna en el MAS. "Yo digo, la mayor√≠a de los vicepresidentes son conspiradores, menos (su vicepresidente) √Ālvaro Garc√≠a Linera", ha afirmado.

"A m√≠ cuando estaba √Ālvaro Garc√≠a Linera de vicepresidente nunca me han condicionado, nunca me ha chantajeado, nunca me ha sugerido" ministros, ha reprochado.