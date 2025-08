Morant afirma que el “dumping fiscal” de Madrid “perjudica a toda España” y ve en Mazón “un alumno aventajado de Ayuso”

Castelló, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - La ministra de Ciencia y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha asegurado que el "dumping fiscal" que, según ha dicho, practica la Comunidad de Madrid "perjudica a toda España". En este sentido, ha citado un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para criticar que "de todos los impuestos que se han quitado a las grandes fortunas de España, la tercera parte, los ha quitado" el 'president' de la Generalitat valenciana. "Carlos Mazón es el alumno aventajado de la señora Ayuso", ha resumido. Así lo ha aseverado la líder de los socialistas valencianos, que este lunes ha visitado la localidad castellonense de la Vall d'Uixó, a preguntas de los medios sobre las críticas lanzadas por el presidente catalán, Salvador Illa, al 'dumping fiscal' en Madrid y a la respuesta de la presidenta de esta comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sobre que este territorio aporta "el 70% a la 'caja común'". Al respecto, Diana Morant ha subrayado que Salvador Illa "tiene toda la legitimidad" en un argumento que, según ha recordado, ya "hacía aquí" el 'expresident' valenciano Ximo Puig, quien "con la misma vehemencia con la que pedía un nuevo modelo de financiación autonómica, denunciaba a aquellos que hacían 'dumping fiscal'". "Ximo Puig nunca aplicó una rebaja fiscal a los que más tienen en la Comunitat Valenciana, lo que es muy contradictorio: estar pidiendo dinero con una mano y estar quitando impuestos a los que más tienen, a los más ricos de la Comunitat Valenciana, tan contradictorio como que pierdes toda legitimidad para pedirlo", ha aseverado. En este punto, ha señalado que en el acuerdo de investidura entre el PSC y ERC, Illa ya decía que había que buscar un modelo más justo para Cataluña. "Pero por ser más justo también tenía que conllevar que ese dinero se destinara a los servicios públicos, nada de recortes, y que tenía que ir acompañado de una fiscalidad justa", ha remarcado. Aquí le ha pedido a Carlos Mazón que "haga lo mismo", ya que con el modelo de financiación que se está planteando entre el Gobierno de España y el de la Generalitat Catalunya, la Comunitat Valenciana "ganaría hasta 1800 millones de euros al año". "MUY INJUSTO" "Eso sí, --ha puntualizado-- que los destinen en los servicios públicos, la educación pública, la sanidad pública, y que dejen de recortar y recuperen la propia capacidad que tiene la Generalitat valenciana también de recaudar dinero, porque es que si no es muy injusto". "Es muy injusto pedir que de la caja común a ti te den más y luego de la caja tuya tú le quites los impuestos a los que más tienen en la comunidad valenciana", ha insistido. “Yo, desde luego, estoy del lado de Salvador Illa, me da envidia Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Catalunya y si algún día yo soy presidenta de la Generalitat valenciana, yo también pediré un modelo de financiación como el que está pidiendo Cataluña, que es más justo con la ciudadanía, que refuerza los servicios públicos en vez de recortar y que le pide mayor esfuerzo a los que más tienen, y no al revés como ha hecho Mazón”, ha concluido.

