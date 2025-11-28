Morant exige que "todo el peso de la Justicia" caiga sobre Koldo y Ábalos, que "creía que iba a ser impune toda la vida"

MADRID, 28 Nov. 2025 (Europa Press) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha exigido que "todo el peso de la Justicia" caiga sobre el exministro de Transportes José Luis Ábalos, al que ha calificado como "una persona desesperada" que "creía que iba a ser impune toda la vida".

"Me parece una persona desesperada, que seguramente creía que iba a ser impune toda la vida, que había accedido a un lugar de poder, abusando de la confianza de un partido que nada tiene que ver con eso, y que ahora se ve delante de la Justicia", ha declarado este jueves en una entrevista en 'La Noche en 24 Horas', del 'Canal 24 Horas' de 'TVE', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado después de que el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente haya acordado este mediodía enviar al exministro y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza de cara al juicio que se celebrará en su contra por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por Transportes durante la pandemia. Es la primera vez que un diputado nacional en ejercicio tendrá que entrar en la cárcel.

Morant ha descrito la entrada de Ábalos y Koldo en prisión como "una imagen vergonzante", y ha pedido que "todo el peso de la justicia caiga sobre ellos si efectivamente se han aprovechado de la política": "Porque la política no es eso, se aprovecharon de unos puestos de confianza dentro de un partido que, con toda contundencia, repudia estas actitudes".

En este sentido, ha definido a ambos --junto con el empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama-- como "unos sinvergüenzas", y ha asegurado que "esta gente" ya no le hace "agachar la cabeza" ni le hace "sentir mal como política".

SOBRE ÁBALOS: "SU PALABRA PARA MÍ NO VALE NADA"

Preguntada por si el Ejecutivo está "preocupado" por las "amenazas" del exministro, ha respondido que "no", aseverando que la palabra de Ábalos para ella "no vale nada". "Más que amenazas, me parece que es una especie de estrategia a la desesperada, que ha utilizado también Koldo, y que ha utilizado Aldama", ha precisado.

"Lo que está claro es que hay tres personas, o tres sinvergüenzas, que se aprovecharon del partido y de los que, en ese momento, depositaron la confianza en ellos. Les doy cero credibilidad, y vuelvo a decir, contundencia de la respuesta del partido ante estas actitudes que son reprobables, cosa diferente de lo que hace el Partido Popular", ha reiterado.

En alusión a esto último, y cuestionada por si pedirían la dimisión del Gobierno si se tratara de dos exsecretarios de Organización del PP, la ministra ha contestado que "si el Partido Popular estuviese implicado" sí, alegando que eso fue "lo que ocurrió". "Aquí el PSOE no está involucrado (...) En el caso de la 'Gürtel' pedimos la dimisión e hicimos una moción de censura cuando había una condena al Partido Popular, al partido de Gobierno.", ha recalcado.

Con todo, ha defendido que el Ejecutivo es un gobierno "limpio" y "honesto" que lucha "contra estas prácticas", y que las rechaza y condena. "No he escuchado todavía a Feijóo condenar a Zaplana, que ha sido presidente de la Generalitat y que tiene una condena para entrar en prisión 10 años (...) Y tampoco lo he escuchado condenar a otro tipo de corrupción moral y ética como la de Carlos Mazón", ha criticado.

"COALICIÓN NEGACIONISTA" DE PP Y VOX

Respecto a la investidura de Juanfran Pérez Llorca, la líder de los socialistas valencianos ha asegurado que "no va a cambiar nada", lamentando que el líder de Vox, Santiago Abascal, sea ahora "el presidente no electo de la Comunidad Valenciana", en referencia a las "políticas negacionistas muy preocupantes" a las que, en su opinión, ha hecho referencia el nuevo presidente valenciano.

"Los mismos políticos aplicando las mismas políticas QUE en esta comunidad nos han condenado", ha dicho Morant, que también ha recordado que Pérez Llorca es el 'número dos' de Carlos Mazón y que el día de la dana, el 29 de octubre de 2024, "estaba involucrado con llamadas" y tampoco hizo "nada"

"Son un partido negligente", ha dicho Morant, que también ha recordado que 160 cargos del PP estuvieron "aplaudiendo a Mazón" en el primer aniversario de la dana y "han estado continuamente insultando a las víctimas". "No va a cambiar nada. Y sobre todo lo peor, es una coalición negacionista", ha concluido.