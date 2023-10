Álvaro Morata, convertido en un faro de la Roja, volvió a aparecer el jueves ante Escocia para desatascar un correoso partido y poner a España en el camino de sellar su pase a la Eurocopa de 2024.

España llevaba algo más de una hora rondando la portería escocesa sin lograr romper su maraña defensiva hasta que un cabezazo en plancha del delantero del Atlético de Madrid (73) abrió la cuenta en el estadio sevillano de La Cartuja.

Después llegaría el gol de la tranquilidad del debutante Oihan Sancet (86) para cerrar el encuentro (2-0) y dejar a España a las puertas de la clasificación para el torneo continental de Alemania, si gana el domingo en Oslo a Noruega.

"Estoy muy contento, lo importante era seguir ganando, no metiendo goles. Mientras ganemos no me importa el resto", afirmó Morata tras su 67º encuentro con la camiseta nacional.

A pesar de haber sido en muchas ocasiones blanco de bromas por su rendimiento, Morata ha ido creciendo poco a poco en la Roja, con la que debutó en un clasificatorio para la Eurocopa de 2016 contra Bielorrusia en noviembre de 2014 (victoria 3-0) de la mano de Vicente del Bosque.

- "Ejemplo para todos" -

Después, desde Julen Lopetegui al actual seleccionador Luis de la Fuente pasando por Luis Enrique, han contado con él, convirtiéndole con el paso de los partidos en un referente de la Roja por el que pasa el juego ofensivo español.

"Morata es un ejemplo para todos, para los más jóvenes, pero también para los veteranos y todos entendemos que tiene un estatus dentro del grupo, y por supuesto a nivel futbolístico mundial, pues muy alto", afirmó De la Fuente el miércoles antes del encuentro en rueda de prensa.

"El respeto es máximo y la enseñanza que da a todos los componentes del equipo es muy buena", añadió el seleccionador español.

Hasta el joven debutante Bryan Zaragoza destacó el jueves tras la victoria española la ayuda del delantero del Atlético de Madrid.

"Me llevo a una persona como Morata que desde el primer día parece que es mi padre. Es increíble lo jugador que es, pero hay gente que no lo conoce como persona", afirmó Zaragoza a los medios.

Un liderazgo que ejerce dentro y fuera del campo, donde, por ejemplo, fue el elegido en septiembre para leer el comunicado de apoyo a la selección femenina tras el escándalo del beso del expresidente de la Federación Española, Luis Rubiales, a Jenni Hermoso.

- Quinto mejor goleador de la Roja -

Pero, Morata, de 30 años, también se encuentra en un momento dulce de juego tanto en la Roja como en el Atlético de Madrid, donde es el máximo goleador de su equipo con siete goles en ocho partidos oficiales y es segundo mejor artillero de la LaLiga con cinco tantos.

En la selección española, tras marcar cuatro goles en los últimos tres encuentros con la camiseta roja, Morata acumula 34 tantos que le sitúan como el quinto mejor goleador histórico del combinado nacional.

El exjugador de Chelsea, Real Madrid o Juventus, está a solo un gol de alcanzar los 35 goles de David Silva y a cuatro de Fernando Torres, tercer mejor goleador de la Roja.

Lejos quedan todavía los 44 tantos de Raúl González y los 59 de David Villa, máximo artillero histórico de la Roja, pero puede avistar el podio.

"Álvaro es un hombre ya con una madurez extraordinaria, con un saber estar en el campo fantástico y hace fácil lo que es muy difícil", alabó De la Fuente a Morata tras la victoria sobre Escocia con un ojo puesto en Noruega.

El domingo en Oslo, Morata tendrá una nueva oportunidad de seguir aumentando con la posibilidad de dar a España el pase a la Eurocopa de 2024.

