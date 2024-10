Morata cambiará su localidad de residencia tras roce con un alcade

Álvaro Morata, fichado por el Milan esta temporada, había encontrado un lugar para instalarse, pero el alcalde del pueblo de Corbetta bromeó en redes sociales dándole la bienvenida a pesar de su afición por el Inter, lo que enfadó al internacional español, que cambiará de residencia.

"Soy un gran tifoso del Inter, pero con gran placer deseo dar la bienvenida a Álvaro Morata en nuestra gran familia de Corbetta", escribió en su cuenta de Instagram Marco Ballarini, alcalde de la localidad de 17.000 personas al oeste de Milán.

La reacción de Morata no se hizo esperar, también en las redes sociales: "Querido señor alcalde, le agradezco haber violado mi vida privada. Esperaba que Corbetta me garantizara cierta intimidad, pero me encuentro en la obligación de cambiar inmediatamente de casa debido a su incapacidad para utilizar las redes sociales y proteger a sus ciudadanos".

El duelo en las redes sociales continuó con un mensaje del alcalde: "Ciao, ciao", escribió junto con el escudo y los colores del Inter, el gran rival del Milan.

Desde su regreso a Italia, en su tercera etapa -antes jugó en la Juventus, 2014-16 y 2020-22-, Morata ha estado en las páginas de sociedad debido principalmente a su separación de la 'influencer' italiana Alice Campello, con la que tiene cuatro hijos.

En el campo el capitán de la selección española campeona de Europa en 2024 ha marcado dos goles en cuatro partidos, sin garantizarse la titularidad para su técnico Paulo Fonseca.

Antes de la séptima jornada, el domingo ante la Fiorentina, el Milan es tercero a dos puntos del líder Nápoles.

Jr/pm/dam

AFP