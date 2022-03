Morata: "Esta generación invita al optimismo"

El jugador de la selecci贸n espa帽ola 脕lvaro Morata se mostr贸 "muy contento" tras el triunfo ante Islandia (5-0) -con doblete incluido- y asegur贸 que "esta generaci贸n invita al optimismo" destacando la calidad y el talento de los jugadores m谩s j贸venes que acaban de llegar al grupo dise帽ado por Luis Enrique.

"Tanto en Barcelona como hoy ha sido incre铆ble. Este grupo pas贸 momentos diferentes y esto nos viene muy bien. 隆C贸mo est谩 la gente con nosotros! Nos llena de emoci贸n y de orgullo y nos carga la mochila para el futuro, para seguir trabajando porque la gente est谩 ahora m谩s enganchada que antes", dijo Morata en la rueda de prensa posterior al choque.

Preguntado por sus dos goles, el delantero de la selecci贸n dijo que est谩 "satisfecho" por su aportaci贸n pero queda con el trabajo grupal. Adem谩s, Morata dijo que no sonr铆e -pese a los goles- debido a la "concentraci贸n". "Si hubiera sido un partido de clasificaci贸n m谩s importante quiz谩 hubiera sonre铆do, y seguramente deber铆a sonre铆r m谩s pero no significa que est茅 triste. Estoy muy contento, es un gusto estar aqu铆", recalc贸.

Sobre su actuaci贸n, Morata recurri贸 a palabras de Luis Enrique. "El m铆ster siempre nos lo dice, los delanteros somos los primeros defensas y esto es muy importante para el equipo. Es muy dif铆cil jugar un partido completo siendo punta o extremo en la selecci贸n porque hay que vaciarse tanto que luego no se est谩 fresco para llegar a gol. Luis Enrique nos pide muchas cosa que cuando las hacemos ayudan mucho al equipo", a帽adi贸.

"驴El futuro? Hay un grupo de j贸venes que es incre铆ble, a veces los que somos m谩s mayores lo comentamos en la mesa o en la habitaci贸n. Es incre铆ble ver a Gavi, Eric, Ferran... Es un placer verles, me encantar铆a estar mucho tiempo con ellos, esta generaci贸n solo invita al optimismo. Los espa帽oles pueden estar tranquilos porque viene por detr谩s una generaci贸n brutal", manifest贸 Morata.

"Todos los campeones tienen momentos dif铆ciles, pero somos un gran grupo y sabemos que cuanto m谩s tengamos el bal贸n, mejor. Yo he visto pocos grupos as铆. Cuando todos trabajamos y damos el cien por cien es muy dif铆cil ganarnos", apunt贸 el madrile帽o de 29 a帽os.

En otras cuestiones, el ariete de la Juventus lament贸 la baja de Ra煤l de Tom谩s aunque haya tenido menos competencia. "Me fastidi贸 bastante porque fue compa帽ero m铆o en el 'cole' y le tengo much铆simo cari帽o. Significaba mucho para 茅l jugar en su estadio pero el f煤tbol es as铆. Y, opini贸n personal, creo que Luis Enrique ten铆a varias situaciones aqu铆 para no llamar a m谩s gente. Pero tampoco puedo saber lo que piensa. Yo estoy muy contento con su confianza y del trabajo que he hecho esta semana. Ojal谩 pueda seguir viniendo".

Adem谩s, Morata dijo que el ambiente de Riazor fue "incre铆ble" y se mostr贸 "muy agradecido" porque "el partido no era el m谩s importante y se trataba de un d铆a entre semana", lament贸 la ausencia de Italia en el Mundial por sus familiares, amigos y compa帽eros y brome贸 con su capitan铆a el pasado s谩bado. "Cuando el 谩rbitro me ense帽贸 la moneda en el sorteo de campo estuvo a punto de cogerla. No sab铆a ni lo que hab铆a que hacer. Pero fue una experiencia incre铆ble", sentenci贸.