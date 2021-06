Morata: "Me da igual marcar o no, lo que quiero es ganar"

"La gente que diga lo que quiera, en este país opinar es gratis y fácil"

El delantero de la selección española Álvaro Morata lamentó el empate (1-1) ante Polonia este sábado, a pesar de que marcó el tanto de una España que se la jugará en la última jornada de la fase de grupos de la Eurocopa el pase a octavos, al tiempo que no quiso saber nada de críticas y pitos, ya que "opinar es gratis y fácil".

"Otro partido que se nos escapa la victoria, nos queda una final para estar en octavos. Cualquier cosa que diga luego..., no sé qué más decirte", dijo en declaraciones a Telecinco, después del segundo encuentro en el Grupo E celebrado en La Cartuja (Sevilla).

El ariete madrileño adelantó a España pero Polonia logró el empate en la segunda parte, donde los de Luis Enrique no pudieron aprovechar nuevas ocasiones. "Nosotros tenemos confianza, si no estaríamos jodidos. Podemos hacerlo bien. Me da igual marcar o no marcar, lo que quiero es ganar, y no hemos ganado", apuntó.

"Le agradezco a Luis Enrique la confianza que me da a mí y al resto del equipo. Cuando hay momentos difíciles hay que apretar y seguir adelante. La gente que diga lo que quiera, si voy a estar preocupado de lo que digan... Estamos en un país que opinar es gratis y fácil, nosotros estamos con ganas", terminó.

