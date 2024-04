Morawiecki se defiende de las acusaciones por compra fraudulenta de mascarillas: Había que "salvar vidas"

El ex primer ministro de Polonia Mateusz Morawiecki se ha defendido este miércoles de las acusaciones sobre la posible compra fraudulenta de mascarillas y equipos de protección individual (EPI) durante la pandemia de coronavirus aseverando que lo importante en ese momento era "salvar vidas".

"La memoria humana a veces no es fiable. En febrero, marzo y abril de 2020 estalla la pandemia de la COVID-19. Todos los mercados del mundo están muriendo. No hay liquidez, no hay oferta ni hay demanda. Todos están enfocados en una cosa: ¿Dónde conseguir mascarillas, donde conseguir equipos de protección física, dónde conseguir suministros médicos?", ha relatado el ex primer ministro polaco.

En este sentido, Morawiecki ha incidido en que asume "toda la responsabilidad" de las decisiones tomadas en aquellos meses porque estuvieron orientadas en todo momento a "comprar lo que salvaba la vida de los polacos", según recoge la agencia polaca de noticias PAP.

Estas declaraciones del ex jefe de Gobierno polaco se producen después de que a finales de marzo la Oficina Suprema de Auditoría presentara los resultados de la investigación sobre la compra de EPI y mascarillas, concluyendo que Morawiecki destinó casi 200 millones de eslotis --unos 46,5 millones de euros-- de forma posiblemente irregular.

La Oficina Suprema de Auditoría señaló que estas compras se produjeron contra los intereses económicos y que fueron poco fiables. "Hemos establecido hechos que, lamentablemente, no inspiran optimismo e indican claramente riesgos y amenazas muy elevados", reza en informe definitivo.

El organismo señaló que las mascarillas le fueron encargadas a dos empresas, una de las cuales estaba centrada en la venta de productos cosméticos y cambio su especialización a productos sanitarios apenas unos días antes de que el Gobierno anunciara sus planes para la compra masiva de mascarillas.

En este sentido, Morawiecki ha tachado de "vergonzosa" la petición de la Oficina Suprema de Auditoría a la Fiscalía para investigar lo ocurrido, y ha recordado que la pandemia de coronavirus está rodeada de un "contexto de tragedia" por la muerte de millones de personas en todo el mundo, más de 120.000 tan solo en Polonia.