Moreira aprovecha la caída de Manu González y se pone líder del Mundial de Moto2

MADRID, 26 Oct. 2025 (Europa Press) -

El piloto español Manu González (Kalex) perdió el liderato en favor del brasileño Diogo Moreira (Kalex) en la categoría de Moto2 del Mundial de Motociclismo tras caerse este domingo en los compases finales de la carrera del Gran Premio de Malasia, antepenúltima del campeonato.

El madrileño no pudo cerrar una gira transoceánica al frente del Mundial después de un nuevo '0' tras el sufrido por sanción en Indonesia y ahora está a nueve puntos del nuevo líder, que por primera vez está en esa posición en su carrera, a falta de las dos últimas citas en Europa, en Portimao (Portugal) y Cheste (Valencia).

Fue una carrera de Moto2 marcada por la bandera roja que hubo al poco de comenzarse y cuando González marchaba en cuarta posición y Moreira iba más retrasado, en la undécima y obligado a tomar algún riesgo más. La prueba se reanudó a tan sólo once vueltas y la nueva salida no trajo excesivas novedades, con el español quinto y el sudamericano undécimo de nuevo.

Sin embargo, Moreira fue remontando poco a poco posiciones, mientras que el líder del campeonato no conseguía mejorar ni engancharse a la pelea por el podio. El brasileño logró colocarse por detrás del madrileño que justo poco después no podía evitar la caída en la curva 15 y veía escapar el liderato, aunque su rival no pudo arañar más y se tuvo que conformar con una quinta posición, suficiente para tener ahora la presión de defender su posición y proclamarse campeón del mundo antes de su salto a MotoGP con Honda.

La victoria fue para el británico Jake Dixon (Boscoscuro), que logró su tercera de la campaña y la primera desde que encadenase dos consecutivas al inicio en Argentina y Estados Unidos, lo que le permite mantener opciones matemáticas al título ya que está a 41 puntos con 50 en juego.

La segunda posición fue para el colombiano David Alonso (Kalex), la misma que la semana pasada en Phillip Island (Australia), y el podio lo completó otro candidato al Mundial como el belga Barry Baltus (Kalex), que se queda a 35 puntos de Moreira. En cambio, las cosas no le fueron bien al otro español con opciones, el valenciano Arón Canet (Kalex), decimoquinto y que se sitúa a 43 puntos de la cabeza.