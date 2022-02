Moreno, a Alejandro Sanz: "Tu música y tus letras forman parte de la banda sonora de gran parte de nuestras vidas"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha dirigido al cantante Alejandro Sanz, del que este martes se ha sabido su reconocimiento como Hijo Predilecto de Andalucía, señalándole que "tu música y tus letras forman parte de la banda sonora de gran parte de nuestras vidas".

En respuesta a un mensaje de Sanz en su cuenta personal de Twitter agradeciendo el galardón, Moreno, por la misma vía, ha manifestado que "Andalucía está orgullosa de sus hijos. Orgullosa de ti, de tu talento, de tu dedicación y del cariño que demuestras por nuestra tierra vayas donde vayas".

El cantante ha señalado que se siente "muy emocionado" con su reconocimiento, toda vez que ha subrayado que lo que más le emociona es que "todo lo que he hecho en mi vida musicalmente y todo lo que he logrado se lo debo a Andalucía".

"Me siento muy emocionado porque cuando me ocurren cosas así me acuerdo de tantas cosas y echo de menos a tanta gente", ha indicado en declaraciones a Europa Press Alejandro Sanz, quien ha calificado de "carambola maravillosa" recibir esta distinción junto al compositor y productor musical Manuel Alejandro.

"Es una carambola maravillosa después de la historia personal tan peculiar que ambos tenemos; y, de repente, la vida hace ese pequeño truco de magia y es increíble que estemos el mismo día recogiendo este reconocimiento", ha afirmado el artista, quien ya fuera distinguido con la Medalla de Andalucía en el año 2000.

Así, ha subrayado que la forma de entender la cultura "desde muy chico" y la forma en la que "me crié musicalmente fue con nuestra música y nuestra cultura".