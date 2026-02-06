Moreno Martins vuelve a jugar con la mente puesta en repechaje de Bolivia al Mundial: reporte

6 feb (Reuters) - Marcelo Moreno Martins, el máximo artillero de la selección boliviana de fútbol, volverá del retiro para jugar en Oriente Petrolero en busca de recuperar su mejor forma para el repechaje del elenco verde para el Mundial de este año, de acuerdo a reportes de prensa y la federación local.

El atacante de 38 años no juega de forma oficial desde inicios de 2024, y su último partido internacional fue a fines del año anterior.

"Siempre el retorno de un talento tan grande del fútbol boliviano nos pone contentos", dijo el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, según lo citó la prensa local. "Sabemos el amor que Marcelo le tiene a la selección y estará en manos del cuerpo técnico la decisión de convocarlo".

"Marcelo sueña con volver a la selección, está haciendo un esfuerzo importante de regresar a la actividad y al club de sus amores, seguramente esperando ese llamado", agregó el dirigente.

El atacante es el máximo goleador de su selección con 31 tantos en 108 partidos, y también es el jugador que más veces se puso la camiseta del equipo.

Bolivia, que terminó séptima en la eliminatoria de la Conmebol al Mundial 2026, jugará el 26 de marzo ante Surinam en el inicio de su llave del repechaje intercontinental. El ganador de ese choque definirá el boleto al torneo cinco días más tarde ante Irak.

El vencedor de esta llave quedará sembrado en el Grupo I del Mundial, donde se medirá con Francia, Noruega y Senegal.

(Reporte de Javier Leira en Santiago, editado por Daniela Desantis)