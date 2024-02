FILADELFIA (AP) — El presidente de los 76ers de Filadelfia 76ers Daryl Morey expresó optimismo el viernes de que el reinante Jugador Más Valioso de la NBA Joel Embiid regrese a tiempo de una lesión de rodilla para competir en la postemporada.

“Estamos esperanzados”, dijo Morey antes de que los 76ers cayeran ante los Hawks de Atlanta y tres días luego que Embiid fue intervenido quirúrgicamente en su rodilla izquierda. “Las reacciones han sido más buenas que malas desde que escuchamos por primera vez acerca sobre qué es lo que llevó hacia este procedimiento. Así que, estamos esperanzados y estamos construyendo al equipo para hacerlo mejor este año.

"Obviamente, no está al 100%. Pero si Joel está a un nivel de Jugador Más Valioso, y posiblemente él podría volver a estarlo., éeste es un año en el que tenemos una posibilidad real”.

Consultado sobre si su enfoque habría sido distinto dependiendo en de las noticias sobre la lesión de Embiid, Morey fue claro.

“Si la esperanza no estuviera ahí en Joel, pienso que las cosas hubieran cambiado dramáticamente”, mencionó Morey. “Estamos muy esperanzados. Seguro no es al 100%. Es algo que desafortunadamente quedaría un poco corto del 100%. Pero consideramos que era lo correcto.

“Hay muchas maneras de no ganar el título. Es complicado ganar un título; Si Joel no regresa al nivel que esperamos, es una de las formas en que no podemos ganar un título este año, seguramente… Pero siempre quieres estar entre los mejores equipos y eso significa correr riesgos en el frente de la lesión y es ahí donde estamos ahora mismo”.

Morey se negó a dar detalles del procedimiento exacto realizado a Embiid, lo que habría proporcionado una idea sobre lo significativo de la lesión.

Morey dijo que falló en el intento por llenar el lugar de Embiid y apoyar en la posición al pívot suplente Paul Reed. Además, indicó estar sorprendido de que no hubo negociaciones por “jugadores grandes” antes de la fecha límite.

En cambio, Morey contrató a los escoltas veteranos Buddy Hield y Cameron Payne en acuerdos separados. Filadelfia obtuvo a ambos como parte de cuatro acuerdos que incluyeron la salida de Patrick Beverley, Danuel House, Furkan Kourkmas y Jaden Springer, además del alero Marcus Morris Sr. Los 76ers también entregaron cuatro seleccines de segunda ronda en aquellos movimientos, mientras que recibió a dos elementos en traspasos acordados con Milwaukee y Boston.

“Nuestra prioridad fue conseguir a un grande, pero queríamos adicionarle a nuestra rotación de postemporada para este año”.