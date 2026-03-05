Morgan stanley no prevé más recortes del bce en 2026

5 mar (Reuters) -

Morgan Stanley se convirtió el jueves en la más reciente correduría de ‌Wall Street ‌en ⁠pronosticar que el Banco Central Europeo mantendrá los tipos de interés estables hasta 2026, señalando los posibles ​riesgos ⁠de ⁠inflación debido al conflicto en Oriente Medio.

La correduría de Wall ​Street había previsto anteriormente dos recortes de tipos por ‌parte del BCE en junio y ​septiembre, pero ahora espera ​que el banco central aplique esas reducciones en 2027.

El mes pasado, BofA Global Research retiró su previsión de recortes de tipos en 2026.

Los mercados financieros mundiales se han visto sacudidos por la ​guerra entre Estados Unidos e Irán, que ha avivado los temores de una ⁠crisis en el suministro de petróleo, una elevada inflación y unas perspectivas ‌económicas inciertas.

"Dado el reciente aumento de los precios de la energía, es probable que la inflación de la zona euro vuelva a situarse por encima del objetivo del BCE durante el resto del año", afirmaron los analistas de Morgan ‌Stanley en una nota.

Los precios del petróleo avanzaban más de ⁠un 3% el jueves, prolongando su repunte, y el ‌crudo Brent

cotizaba en 83,81 dólares el barril.

"Para ⁠2027, la inflación podría volver ⁠a caer por debajo del objetivo, pero esto se basa en una rápida normalización del mercado energético", añadieron los analistas.

Aunque la correduría espera que la inflación caiga en 2027, un ‌aumento persistente de los ​precios de la energía podría volver a poner sobre la mesa el debate sobre las subidas de tipos. (Información de Kanchana Chakravarty en Bengaluru; edición de Sonia ‌Cheema; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)