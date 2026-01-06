Morgan Stanley prevé que el oro alcance los $4.800 dólares en el cuarto trimestre de 2026

6 ene (Reuters) -

Morgan Stanley pronosticó que el oro alcanzará los US$ 4.800 por onza en el cuarto trimestre de este año, superando los récords del año pasado, citando los recortes de las tasas de interés, un cambio de liderazgo en la Reserva Federal y las compras por parte de bancos centrales y fondos.

En una nota fechada el 5 de enero, también indicó que es probable que los acontecimientos del fin de semana en Venezuela atraigan a los compradores hacia el oro como refugio, pero no lo especificó como motivo de su previsión de US$ 4.800.

El lingote alcanzó un récord de US$ 4.549,71 la onza el 26 de diciembre y terminó 2025 con una ganancia del 64%, su mejor rendimiento anual desde 1979. Los operadores consideran que el oro es un depósito de valor seguro en tiempos de agitación económica y geopolítica, que también funciona bien en entornos de tasas bajas, cuando su naturaleza no rentable es una desventaja financiera menor.

Para la plata, el banco dijo que 2025 marcó un déficit máximo, añadiendo que los requisitos de licencia de exportación de China, que entraron en vigor desde principios de este año, se sumaron al "riesgo alcista". La plata registró su mayor avance anual en 2025, con un repunte del 147%, gracias al aumento del apetito industrial y de los inversores y a un déficit estructural del mercado.

En cuanto al complejo de los metales básicos, el banco se mostró favorable al aluminio y al cobre, ya que ambos se enfrentan a problemas de oferta y a una demanda creciente. Añadió que las importaciones de cobre a Estados Unidos han aumentado, manteniendo otros mercados ajustados, y que el alto nivel de interrupciones de suministro en 2025 continúa en 2026. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) alcanzó un máximo de US$ 13.387,50 la tonelada el martes.

El banco también destacó la fortaleza del mercado del níquel, impulsado por el riesgo de interrupción del suministro en Indonesia, aunque afirmó que gran parte de este riesgo podría estar descontado. El níquel ganaba un 5,8% en la sesión, a US$ 17.980 la tonelada, alcanzando su máximo desde el 8 de octubre de 2024.

(Reporte de Anjana Anil en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)